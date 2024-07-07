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    Тела супругов с пулевыми ранениями обнаружены в Парголово. Муж числился в розыске

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    В Парголово арендодатель не смогла дозвониться до квартиросъемщиков, оказалось, супружеская пара, которая снимала помещение на улице Брюлловской, была мертва. Об этом 7 июля стало известно «Фонтанке».

    Звонок в службу спасения о том, что пара арендаторов не выходит на связь, поступил, предположительно, вечером 6 июля. По предварительным данным, прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили в комнате на полу тела двух уроженцев Сахалина — 25-летнего мужчины и его 24-летней жены с огнестрельными ранениями головы.

    Из квартиры были изъяты два пистолета, предположительно, травматические. Тела были направлены в морг для установления причины смерти.

    Мужчина находился в федеральном розыске — на Сахалине он, по предварительным данным, был арестован по статье о сбыте наркотиков (228.1 УК РФ).

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