Тела супругов с пулевыми ранениями обнаружены в Парголово. Муж числился в розыске

В Парголово арендодатель не смогла дозвониться до квартиросъемщиков, оказалось, супружеская пара, которая снимала помещение на улице Брюлловской, была мертва. Об этом 7 июля стало известно «Фонтанке».
Звонок в службу спасения о том, что пара арендаторов не выходит на связь, поступил, предположительно, вечером 6 июля. По предварительным данным, прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили в комнате на полу тела двух уроженцев Сахалина —
Из квартиры были изъяты два пистолета, предположительно, травматические. Тела были направлены в морг для установления причины смерти.
Мужчина находился в федеральном розыске — на Сахалине он, по предварительным данным, был арестован по статье о сбыте наркотиков (228.1