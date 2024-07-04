В Военно-медицинском музее расскажут начистоту о странной гигиене прошлого

Почему некоторые представители средневековой европейской знати старались не улыбаться широко? Конечно, чтобы не демонстрировать лишний раз зубы. Правда, стеснялись они показывать зубы хорошие — а вот плохими гордились. Королева Испании Изабелла Кастильская уверяла, что мылась всего два раза в жизни, причем один из них точно не могла помнить: ее омыли при рождении. Второй раз — на свадьбу. Король-Солнце Людовик XIV мог бы посостязаться с «коллегой»: тоже ограничился двумя водными процедурами. «Смердит аки дикий зверь», — делились впечатлениями русские послы при французском королевском дворе. Когда весь двор снимался с места и кочевал из одного дворца в другой, это было не просто увеселительной поездкой и стремлением к разнообразию. Причиной была вонь и грязь, в которой уже невозможно было жить.

