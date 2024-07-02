На финляндском направлении снова стоят электрички. Нет напряжения

Пассажиры электропоездов, следующих из Петербурга в направлении Кузнечного и обратно, сидят в своих вагонах без движения более часа. Об этом они сообщают «Фонтанке» 2 июля.

Читатели пишут: «Стоит ВСЁ РЖД в сторону Кузнечного. Уже час» или же: «Сорок минут стоит электричка Петербург — Кузнечное на станции Мюллюпельто, хотя она в Кузнечном уже должна быть».



Как выяснила «Фонтанка», финляндское направление Российских железных дорог стоит из-за неисправности контактной сети — нет напряжения. «Это последствия вчерашнего урагана. Похожая ситуация была и вчера, скоро всё устранят».