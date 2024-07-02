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    На финляндском направлении снова стоят электрички. Нет напряжения

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    Пассажиры электропоездов, следующих из Петербурга в направлении Кузнечного и обратно, сидят в своих вагонах без движения более часа. Об этом они сообщают «Фонтанке» 2 июля.

    Читатели пишут: «Стоит ВСЁ РЖД в сторону Кузнечного. Уже час» или же: «Сорок минут стоит электричка Петербург — Кузнечное на станции Мюллюпельто, хотя она в Кузнечном уже должна быть».

    Как выяснила «Фонтанка», финляндское направление Российских железных дорог стоит из-за неисправности контактной сети — нет напряжения. «Это последствия вчерашнего урагана. Похожая ситуация была и вчера, скоро всё устранят».

    В пресс-служба Октябрьской железной дороги принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и сообщили, что по техническим причинам задерживаются следующие пригородные поезда: № 6458 Сортавала — Кузнечное; № 7579 Санкт-Петербург — Кузнечное; № 6551 Санкт-Петербург — Кузнечное; № 6568 Кузнечное — Санкт-Петербург. Время задержки в пути составляет от 30 минут до 2,5 часов.

    Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и делает всё возможное для сокращения времени опоздания поездов.

    1 июля из-за шторма электрички остановились под Петербургом. Некоторым пассажирам пришлось идти пешком по путям. Под Гатчиной тушили вагон грузового поезда, что также повлияло на расписание. С задержками после урагана шли как пригородные, так и международные составы по всем направлениям ОЖД.

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