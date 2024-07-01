Беглов — о разгуле стихии: сейчас временное затишье

Губернатор Петербурга Александр Беглов спустя примерно час после начала стихии в городе призвал жителей по возможности оставаться дома и не гулять по улицам, несмотря на то, что в ряде районов уже все успокоилось и даже выглянуло солнце.



«МЧС предупреждало о ливнях, грозах и усилении ветра до 27 м/с. Синоптики сообщают, что затишье, которое мы видим прямо сейчас, — временное. По возможности оставайтесь дома, берегите себя», — сообщил глава города и добавил, что службы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды.

