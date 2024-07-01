Беглов — о разгуле стихии: сейчас временное затишье

Губернатор Петербурга Александр Беглов спустя примерно час после начала стихии в городе призвал жителей по возможности оставаться дома и не гулять по улицам, несмотря на то, что в ряде районов уже все успокоилось и даже выглянуло солнце.
«МЧС предупреждало о ливнях, грозах и усилении ветра до 27 м/с. Синоптики сообщают, что затишье, которое мы видим прямо сейчас, — временное. По возможности оставайтесь дома, берегите себя», — сообщил глава города и добавил, что службы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды.
Стихия обрушилась на Петербург около половины седьмого часа вечера. Во многих районах жители сообщают об упавших деревьях, ветер на время приостановил работу Пулково, сносил крыши и даже строительный кран. Городские сады и парки закрыты. Следим за непогодой в режиме онлайн.
Как предупреждали в ГУ МЧС, 1 июля в Петербург пришли сильные ливни и грозы, а также сильный ветер до 27 м/с. Завтра нас ждут кратковременные дожди. С прогнозом погоды на неделю можно ознакомиться здесь.