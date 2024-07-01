Показываем кран, упавший во время грозы в Петербурге

Башенный кран обрушился на территории строительства многоквартирных домов в Невском районе Петербурга. Людей, как и экстренных служб, в зоне происшествия пока не видно.
читатель «Фонтанки»
Видео со стройки в редакцию прислал один из читателей «Фонтанки» 1 июля. На кадрах запечатлен башенный кран. Он упал между строительных вагончиков. На заднем плане стоят бетонные остовы двух многоэтажек. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация уточняется.
Момент падения попал на видео. Металлическая конструкция рухнула вниз во время грозы, затем появилась ярка вспышка. Предположительно, кран работал на стройке на проспекте Большевиков.