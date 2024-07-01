Большой брат следит за тобой в лесу. В Ленобласти установят больше камер для отлова эконарушителей

Тех, кто мусорит в лесах Ленобласти, ловят на фотоловушки. Этот способ в регионе оценили и хотят увеличить число камер, фиксирующих нарушения экологии.
В Ленобласти готовят усиление мер пожарной безопасности, в том числе увеличение количества камер фиксации эконарушений в лесах и ограничение проезда по лесным дорогам, сообщает 1 июля пресс-служба областной администрации. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, одной из причин лесных пожаров является возгорание незаконных свалок, в том числе оставленных туристами. Он отметил, что для борьбы с такими нарушениями хорошо себя зарекомендовали фотоловушки и дроны с камерами высокого разрешения. Они позволяют фиксировать номера машин, на которых незаконно вывозят мусор в лес, и потом штрафовать.
«Технические средства контроля очень быстро себя окупают — мы быстро выявляем и штрафуем нарушителей, не допускаем повторных нарушений», — заявил Дрозденко.
Помимо этого, в зоне повышенного риска пожаров областные лесничества вместе с арендаторами участков устанавливают шлагбаумы на лесных дорогах, чтобы ограничить незаконную перевозку отходов. В правительстве региона рассматривают возможность перенести эту практику на всю территорию области.
По словам главы Ленобласти, нужно, чтобы все структуры в сфере эконадзора, в том числе федеральные, действовали сообща, «тогда у нарушителей не будет шансов избежать ответственности».