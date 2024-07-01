Большой брат следит за тобой в лесу. В Ленобласти установят больше камер для отлова эконарушителей

Тех, кто мусорит в лесах Ленобласти, ловят на фотоловушки. Этот способ в регионе оценили и хотят увеличить число камер, фиксирующих нарушения экологии.



В Ленобласти готовят усиление мер пожарной безопасности, в том числе увеличение количества камер фиксации эконарушений в лесах и ограничение проезда по лесным дорогам, сообщает 1 июля пресс-служба областной администрации. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, одной из причин лесных пожаров является возгорание незаконных свалок, в том числе оставленных туристами. Он отметил, что для борьбы с такими нарушениями хорошо себя зарекомендовали фотоловушки и дроны с камерами высокого разрешения. Они позволяют фиксировать номера машин, на которых незаконно вывозят мусор в лес, и потом штрафовать.