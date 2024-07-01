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    Ясность будет на неделе. Смольный объяснил продление разрешения на реконструкцию «Чернышевской»

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    Продление сроков разрешения на реконструкцию «Чернышевской» — это техническая необходимость «Метростроя Северной столицы». На дате открытия станции это не скажется — рассказали «Фонтанке» 1 июля в комитете по строительству.

    Ранее в СМИ появилась информация, что разрешение на реконструкцию продлили — теперь до середины августа. Как заявили в пресс-службе, все работы по контракту выполнены. «Проведены грузовые испытания и обкатка эскалаторов, на эксплуатацию оборудования получено соответствующее заключение экспертизы промышленной безопасности. Сейчас производятся комплексные пусконаладочные работы всех систем безопасности. Точный срок открытия станции для пассажиров мы озвучим после финальной проверки» — добавили там.

    Собеседники «Фонтанки», близкие к процессу, утверждают, что ясность по срокам ожидается в пятницу.

    Закончить реконструкцию закрытой с 2022 года «Чернышевской» собирались к маю 2024 года, а затем — к июлю. Тем не менее с началом третьего квартала она все еще закрыта.

    Станция метро ушла на реконструкцию в октябре 2022 года, городские власти реорганизовали движение наземного общественного транспорта, чтобы перенаправить пассажиропоток на другие станции. С тех пор успели начаться и закончиться ремонты на «Ладожской» и «Пионерской».

    С 1 июня закрыты «Удельная и «Фрунзенская» (на полную реконструкцию). При этом демонтаж последней пока не начали, так как поступило заявление о признании ее объектом культурного наследия.

    «Парк Победы» и «Электросила» тоже уйдут на реконструкцию в ближайшие годы. Подробнее о планах города на строительство и реконструкцию метро, а также о решении других транспортных проблем читайте здесь.

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    Комментарии 3

    Akabos01 Июл 2024 в 16:23
    Недопилили?!
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