Ясность будет на неделе. Смольный объяснил продление разрешения на реконструкцию «Чернышевской»

Продление сроков разрешения на реконструкцию «Чернышевской» — это техническая необходимость «Метростроя Северной столицы». На дате открытия станции это не скажется — рассказали «Фонтанке» 1 июля в комитете по строительству.
Ранее в СМИ появилась информация, что разрешение на реконструкцию продлили — теперь до середины августа. Как заявили в пресс-службе, все работы по контракту выполнены. «Проведены грузовые испытания и обкатка эскалаторов, на эксплуатацию оборудования получено соответствующее заключение экспертизы промышленной безопасности. Сейчас производятся комплексные пусконаладочные работы всех систем безопасности. Точный срок открытия станции для пассажиров мы озвучим после финальной проверки» — добавили там.
Собеседники «Фонтанки», близкие к процессу, утверждают, что ясность по срокам ожидается в пятницу.
Закончить реконструкцию закрытой с 2022 года «Чернышевской» собирались к маю 2024 года, а затем — к июлю. Тем не менее с началом третьего квартала она все еще закрыта.