Ясность будет на неделе. Смольный объяснил продление разрешения на реконструкцию «Чернышевской»

Станция метро ушла на реконструкцию в октябре 2022 года, городские власти реорганизовали движение наземного общественного транспорта, чтобы перенаправить пассажиропоток на другие станции. С тех пор успели начаться и закончиться ремонты на «Ладожской» и «Пионерской».



С 1 июня закрыты «Удельная и «Фрунзенская» (на полную реконструкцию). При этом демонтаж последней пока не начали, так как поступило заявление о признании ее объектом культурного наследия.



«Парк Победы» и «Электросила» тоже уйдут на реконструкцию в ближайшие годы. Подробнее о планах города на строительство и реконструкцию метро, а также о решении других транспортных проблем читайте здесь.