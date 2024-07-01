За месяц на Фонтанка SUP зарегистрировалось больше 6 тысяч человек из 7 стран

С начала старта регистрации на международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP прошел всего месяц — а участвовать в карнавале собирается уже более 6 тысяч человек. Рассказываем, из каких стран и регионов приедут сапсерферы.
На фестиваль в Петербург приедут любители бординга из Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Франции, Боливии и Австралии. Участниками карнавала решили стать россияне из самых разных регионов: от Республики Дагестан до Ямало-Ненецкого автономного округа, от Калининградской области до Хабаровского края. Всего за месяц на Фонтанку SUP зарегистрировались люди из
Регистрация продолжается! Как всегда, она бесплатная, но обязательная. Пройдя ее по этой ссылке, вы получите
Сап-маршрут длиной в 7,5 километра начнется у Инженерного замка, пройдет через несколько рек и каналов. Преодолев на пути десятки мостов, мы финишируем у Итальянского моста.
Как всегда, на карнавале вас ждет множество конкурсов. Мы выберем «Мисс SUP-2024», заслуженные награды получат участники с самыми лучшими костюмами, не оставим без внимания и самую красивую доску. Подробнее обо всех номинациях читайте тут.