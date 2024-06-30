Hamster Combat на Неве. Петербурженка создала приют для хомяков и спасает грызунов по всей России

Коллаж: Vahid Salemi/AP/TASS | MichaelaSMillion / iStock Поделиться Поделиться





Пока пользователи интернета часами «тапают хомяка» в популярном приложении Hamster Combat, петербурженка Дарья Акимова спасает реальных животных, попавших в трудную ситуацию. Сегодня на попечении приюта «Невский хомячок» около 200 грызунов из разных уголков страны. Почему люди отказываются от пушистых питомцев и почему проект столкнулся с «перенаселением», его основательница рассказала «Фонтанке».



Дарья Акимова — дизайнер по образованию, и помощь животным начиналась как хобби.

«Изначально я начала волонтерить по кошкам, потом стала помогать крысам как волонтер спасательного отряда "Бежит Орет!". Туда часто начали попадать хомяки: человек говорил: "Я привез крысу", а привозил хомяка. Их некуда было централизованно принять. Плюс я начинала [делать] питомник хомяков, участвовала в выставках. Но когда стали всё больше предлагать отказников, я подумала — зачем разводить новых, если есть животные, которым нужна помощь», — говорит она.

Примерно шесть лет назад Дарья Акимова открыла в Петербурге филиал белгородского приюта для хомяков. В какой-то момент под ее опекой оказалось больше 60 зверьков. Стало понятно, что в одиночку с этим не справиться.

В июне 2021 года Дарья Акимова решила создать собственный проект по спасению хомяков и вместе с 14 единомышленниками арендовала дом в СНТ в районе «Рыбацкого», где и разместился приют. На аренду по-прежнему скидываются основатели. На корм и лечение животных собираются пожертвования по подписке. Также с уходом за животными помогают волонтеры. Сейчас под опекой «Невского хомячка» около 150 хомяков и около полусотни других грызунов, которые временно нашли там убежище.



Почему люди избавляются от хомяков? Неравнодушные люди, которые приносят хомяков в приют, находят их в самых неожиданных местах — в парках, лесу, на парковках, около помойки, в парадных. «Подкидывают в зоомагазины, обычные магазины, как-то в парикмахерскую подкинули хомяков», — рассказывает Дарья Акимова. Животных принимают не только из Петербурга, но и других городов страны, где нет специализированных приютов, например, Великих Лук, Твери, Тулы.



Иногда грызунов отдают и сами хозяева. «Причины бывают самые разные: бывает, что просто отказываются из-за аллергии или ребенок наигрался, или купили в зоомагазине хомяка, а она родила 10 хомячат и некуда девать», — рассказывает создательница «Невского хомячка». Еще одна возможная причина — переезд на другую квартиру, хозяева которой не разрешают проживание животных. Но люди, которые вынужденно расстаются питомцами, зачастую поддерживают их в приюте, оплачивая содержание.



Лето — самый напряженный сезон для приюта. В это время года животных выбрасывают на улицу чаще всего. «Люди уезжают на дачу, в отпуска и пишут: «Примите или на улицу выпустим», — рассказывает Дарья Акимова. Но в дикой природе зверьки обречены: им сложно найти зерно, которое является основным кормом. «Зимой максимум 3–4 часа, летом пару суток протянут», — говорит она. Кроме того, хомяк — легкая добыча для ворон, диких крыс, кошек и собак. «Скорее всего, в первые же часы его просто кто-то поймает и съест», — отмечает основательница «Невского хомячка».



«Вы просто не умеете их содержать» По словам Дарьи Акимовой, чаще всего грызуны оказываются на улице из-за неправильного содержания. Для счастья хомяку нужен аквариум, витрина либо контейнер. Клетка с прутьями не подойдет. «Хомяки живут в степях и не умеют лазать по прутьям — они падают, ломают лапы, разбивают внутренние органы», — говорит она. Размеры дна не должны быть меньше чем 60 на 40 сантиметров. Большая высота не обязательна, но должна быть возможность зарыться — наполнитель должен быть хотя бы от 15 см . Также требуется домик и колесо для бега не менее 30 см . «Оно должно быть достаточного размера, чтобы при беге не поднималась вверх шея, чтобы он бежал как по ровной поверхности», — рассказывает Дарья Акимова.



Это не так дорого. Экономвариант на основе контейнера 120 л обойдется в 5–6 тысяч рублей. Но многие люди по незнанию держат хомяков в маленьких клетках с мелкими колесами. «Хомяк мучается и грызет постоянно прутья клетки, когда он пытается рыть норы, летят опилки», — рассказывает она. Но вместо того, чтобы узнать, как правильно содержать животное, чтобы было комфортно и ему самому, и хозяину, люди предпочитают бросать животных, которые оказались неудобными.

Одно из направлений деятельности Дарьи Акимовой — просветительство. Она выступает с лекциями на выставках и мероприятиях зоомагазинов. Ситуация уже меняется в лучшую сторону. «Раньше заходишь на Avito, чтобы купить клетку для хомяка, а люди продают карцеры с мелкими колесами. Сейчас ситуация гораздо лучше, можно встретить приличное жилье для хомяка», — радуется она.



В поисках нового дома Спасенным животным после осмотра и при необходимости лечения ищут новых хозяев. Их отдают бесплатно, но добровольные пожертвования всегда приветствуются, чтобы обеспечить достойные условия тем, кто на данный момент живет в приюте.

Быстрее всего находят дом животные-инвалиды — их разбирают за пару суток, рассказывает Дарья Акимова. Кого-то новый хозяин забирает через неделю, кого-то через месяц. Но кто-то остается в приюте до конца жизни.

Новых хозяев ищут через социальные сети, публикуя объявления на странице «Невского хомячка» (сейчас более 2,5 тысячи подписчиков), различные группы, посвященные грызунам, и районные паблики. Сейчас приют собирается развивать новый канал — в Telegram, но на его ведение у самой Дарьи Акимовой не хватает времени. Поэтому на эту должность ищут добровольцев. Умение хорошо и проникновенно писать приветствуется.



Приют ищет волонтеров



В приюте есть и другие вакансии. В последние дни в «Невском хомячке» стало теснее: к хомякам добавились еще мыши и кролики. В Тосно закрылся юннатский зооуголок и его обитатели рисковали остаться на улице. Крыс, дегу (южноамериканский грызун, также называемый чилийской белкой. — Прим. ред.) и ежа принял ФПБК (Фонд помощи бездомным крысам. — Прим. ред.), центр помощи кроликам и грызунам «РУТА» не смог забрать кроликов, так как сам переполнен. В итоге их разместили в «Невском хомячке». «Я их вожу к врачам, но приемы оплачивает "РУТА", — рассказывает Дарья Акимова.



В «Невском хомячке» нашлось место, но пока нет подходящих клеток для кроликов, а главное — катастрофически не хватает рук. Постоянно работает в приюте сама Дарья Акимова. Ей постоянно помогает один волонтер и еще несколько человек приходят время от времени. Кто-то готов забрать животных на передержку, кто-то берет на себя роль курьера, когда животным нужно привезти корм и забрать «спасенышей». Но сейчас этого недостаточно. Не лишней будет и финансовая помощь. По словам Дарьи Акимовой, часть оказавшихся в ее руках зверушек ждут потомство и, если остальных срочно не стерилизовать, в скором времени количество «хвостиков» увеличится в десять раз. Подробнее узнать о волонтерских вакансиях в «Невском хомячке» можно здесь.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»