В субботу Петербург станет ареной атмосферной битвы: холодный фронт попытается сбить жару. Мощные облака ожидаются к полудню

В субботу, 29 июня, Санкт-Петербург окажется на пути холодного атмосферного фронта, который попытается сбить жару. Такой прогноз дает ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

Фронт уже к полудню принесёт в регион «мощные облака» и «первые очаги грозовых ливней». Впрочем, еще до его прибытия воздух успеет хорошо прогреться.



Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем +28…+30 градусов, в Ленинградской области +27…+32 градуса. Ветер западный, 4–9 метра в секунду, порывистый при грозах и в вечерние часы. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.