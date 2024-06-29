В субботу Петербург станет ареной атмосферной битвы: холодный фронт попытается сбить жару. Мощные облака ожидаются к полудню

В субботу, 29 июня, Санкт-Петербург окажется на пути холодного атмосферного фронта, который попытается сбить жару. Такой прогноз дает ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
Фронт уже к полудню принесёт в регион «мощные облака» и «первые очаги грозовых ливней». Впрочем, еще до его прибытия воздух успеет хорошо прогреться.
Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем +28…+30 градусов, в Ленинградской области +27…+32 градуса. Ветер западный, 4–9 метра в секунду, порывистый при грозах и в вечерние часы. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.
В своем телеграм-канале Леус уточнил, что с учетом «синоптических» процессов, прогноз температуры в Санкт-Петербурге на субботу уже утром «можно смело скорректировать в большую сторону: к 10 часам утра воздух прогрелся практически до +30° (+29,7°)!»
По словам специалиста, «это делает более вероятным обновление суточного рекордного максимума, который для сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге составляет +31,9° и установлен четверть века назад».
Накануне ГУ МЧС предупреждало петербуржцев о «желтом» уровне погодной опасности в связи с дождями и ветром и просило проявлять в субботу особую осторожность.