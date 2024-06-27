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    Разбил телефон и пытался отбиться баллончиком. В Петербурге задержали вероятного закладчика

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    Сотрудники Росгвардии задержали в Петроградском районе Петербурга мужчину с запасом запрещенного вещества в пакетиках. Внимание правоохранителей на себя он обратил своим видом и попыткой убежать.

    В девятом часу вечера 26 июня на улице Воскова сотрудники отдела вневедомственной охраны Петроградского района, патрулируя улицы, увидели мужчину с внешними признаками наркотического опьянения. При виде патрульной машины гражданин рванул в сторону соседнего двора в попытке скрыться, сообщает 27 июня пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Росгвардейцы догнали и остановили беглеца. Тогда он попытался разбить свой смартфон, а затем распылил в сторону сотрудников ОВО газовый баллончик, оттолкнул одного из них и снова попытался сбежать. Вырваться не удалось — его задержали и надели наручники.

    Мужчину доставили в 43 отдел полиции. По предварительной информации, 44-летний задержанный делал закладки запрещенных веществ, говорится в сообщении ведомства. Один из спрятанных им свертков следственно-оперативная группа изъяла неподалеку от места задержания. Сведения об этом свертке были в смартфоне мужчины. Еще 14 пакетиков и весы полицейские нашли в его рюкзаке. Вещество направлено на экспертизу.

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