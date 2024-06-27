Разбил телефон и пытался отбиться баллончиком. В Петербурге задержали вероятного закладчика

Сотрудники Росгвардии задержали в Петроградском районе Петербурга мужчину с запасом запрещенного вещества в пакетиках. Внимание правоохранителей на себя он обратил своим видом и попыткой убежать.



В девятом часу вечера 26 июня на улице Воскова сотрудники отдела вневедомственной охраны Петроградского района, патрулируя улицы, увидели мужчину с внешними признаками наркотического опьянения. При виде патрульной машины гражданин рванул в сторону соседнего двора в попытке скрыться, сообщает 27 июня пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.