После ЧП с поездом в Коми 14-летняя девушка — в крайне тяжелом состоянии

Пятерых пострадавших при ЧП с поездом в Коми отправляют в Сыктывкар на вертолете. Об этом сообщил 27 июня губернатор региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.
Самые серьёзные травмы — у 14-летней девочки, её состояние оценивается как крайне тяжелое. С ней полетят её родители, они в удовлетворительном состоянии. Также на вертолете транспортируют мужчину с компрессионным переломом позвоночника (двух грудных позвонков), его состояние удовлетворительное. Подробностей о пятом пациенте Уйба не рассказал.
Госпитализированы были, как уже сообщалось, 10 человек. Двух человек вертолетом доставили в Воркуту, поскольку они сами оттуда. Трое человек получают медицинскую помощь в Интинской центральной городской больнице.
Ликвидации последствий мешает полное отсутствие дорог, сразу после ЧП на место смог доехать только спасательный поезд МЧС, отмечает глава региона.
Напомним, вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный. Погибли двое мужчин. Всего пострадали более 40 человек. К утру 27 июня без вести пропавшей числилась 14-летняя девочка, но её нашли. 182 пассажира отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту. По предварительной версии, причиной стал подмыв полотна из-за обильных дождей.