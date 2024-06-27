После ЧП с поездом в Коми 14-летняя девушка — в крайне тяжелом состоянии

Пятерых пострадавших при ЧП с поездом в Коми отправляют в Сыктывкар на вертолете. Об этом сообщил 27 июня губернатор региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале .

Самые серьёзные травмы — у 14-летней девочки, её состояние оценивается как крайне тяжелое. С ней полетят её родители, они в удовлетворительном состоянии. Также на вертолете транспортируют мужчину с компрессионным переломом позвоночника (двух грудных позвонков), его состояние удовлетворительное. Подробностей о пятом пациенте Уйба не рассказал.

Госпитализированы были, как уже сообщалось, 10 человек. Двух человек вертолетом доставили в Воркуту, поскольку они сами оттуда. Трое человек получают медицинскую помощь в Интинской центральной городской больнице.



Ликвидации последствий мешает полное отсутствие дорог, сразу после ЧП на место смог доехать только спасательный поезд МЧС, отмечает глава региона.

