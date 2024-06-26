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    Суд в Москве оштрафовал экс-протодиакона Андрея Кураева*

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    Таганский районый суд Москвы привлек к административной ответственности и назначил штраф признанному иноагентом экс-протодиакону РПЦ Андрею Кураеву*. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Постановлением суда Андрей Кураев признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Суд назначил ему 30 тысяч рублей административного штрафа.

    Также к административной ответственности по аналогичной статье со штрафом в 30 тысяч рублей Таганский суд привлек правозащитника Льва Пономарева**.

    29 декабря 2020 года Епархиальный суд Москвы принял решение о лишении сана Кураева. Решение должно было вступить в силу лишь после его утверждения патриархом. Летом 2022 года Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. В апреле прошлого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом лишил сана запрещенного в служении протодиакона.

    Константинопольский патриархат рассмотрел обращение Кураева и принял решение освободить его от наказания в виде лишения священства и восстановить в статусе в прежнем сане. В РПЦ назвали указ канонически недействительным.

    * Включен Минюстом РФ в список иноcтранных агентов.

    ** Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом в 2020 году.

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