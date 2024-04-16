«Не имеет ни малейшего права принимать апелляции». В РПЦ назвали восстановление Кураева* в сане канонически недействительным

Канонически недействительным назвали указ Константинопольского патриархата о восстановлении в сане экс-протодиакона Андрея Кураева*(иноагент), поскольку у Константинополя нет права принимать апелляции от клириков других поместных церквей. Об этом 16 апреля сообщил ТАСС заместитель председателя церковного суда Московской городской епархии РПЦ профессор Московской духовной академии (МДА) протоиерей Владислав Цыпин.



Цыпин объяснил разницу в полномочиях, которые имеет Константинопольский патриархат по сравнению с Папой в Римской католической церкви. «Патриарх в Константинополе — не Папа: его позиция в православной церкви радикально другая, чем у Папы в католической церкви», — говорит Цыпин и поясняет, что у патриархата не было «ни малейшего права принимать апелляцию» от лишенного сана бывшего протодиакона РПЦ.

