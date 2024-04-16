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    «Не имеет ни малейшего права принимать апелляции». В РПЦ назвали восстановление Кураева* в сане канонически недействительным

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    Канонически недействительным назвали указ Константинопольского патриархата о восстановлении в сане экс-протодиакона Андрея Кураева*(иноагент), поскольку у Константинополя нет права принимать апелляции от клириков других поместных церквей. Об этом 16 апреля сообщил ТАСС заместитель председателя церковного суда Московской городской епархии РПЦ профессор Московской духовной академии (МДА) протоиерей Владислав Цыпин.

    Цыпин объяснил разницу в полномочиях, которые имеет Константинопольский патриархат по сравнению с Папой в Римской католической церкви. «Патриарх в Константинополе — не Папа: его позиция в православной церкви радикально другая, чем у Папы в католической церкви», — говорит Цыпин и поясняет, что у патриархата не было «ни малейшего права принимать апелляцию» от лишенного сана бывшего протодиакона РПЦ.

    Заместитель председателя церковного суда добавил, что с точки зрения РПЦ этот акт недействительный, или, говоря юридическим языком, «ничтожный».

    Ранее стало известно, что Константинопольский патриархат рассмотрел обращение Кураева и принял решение освободить его от наказания в виде лишения священства и восстановить в статусе в прежнем сане.

    29 декабря 2020 года Епархиальный суд Москвы принял решение о лишении сана Кураева. Решение должно было вступить в силу лишь после его утверждения патриархом. Летом 2022 года Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. В апреле прошлого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом лишил сана запрещенного в служении протодиакона. В настоящий момент Кураев проживает в Чехии.

    * Включен Минюстом РФ в список иноcтранных агентов.

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