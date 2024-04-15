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    Константинопольский патриархат восстановил в сане экс-протодиакона РПЦ Андрея Кураева*

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом КУРАЕВЫМ АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента КУРАЕВА АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА.

    Экс-протокодиакона РПЦ Андрея Кураева* восстановил в сане Константинопольский патриархат. Впервые о своем восстановлении в сане священнослужитель заявил 6 апреля, а 15 апреля в своем блоге в «Живом Журнале» опубликовал фотографию соответствующего указа.

    Из текста документа следует, что Константинопольский патриархат рассмотрел обращение экс-протодиакона и определил, что «канонические наказания, наложенные на вас вашей духовной властью, никоим образом не вытекают из церковных критериев». Поэтому принято решение освободить Андрея Кураева от наказания в виде лишения священства и восстановить в статусе священнослужителя в прежнем сане.

    «Поскольку только Мы, пастырь Константинополя, несем ответственность и полномочия, согласно Божественным и Святым Канонам и установившейся практике Церкви, «принимать священнослужителей из других церквей, даже если они не получили отпускной грамоты от епископа, который их рукоположил», <...> Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — говорится в тексте документа.

    * Включен Минюстом РФ в список иноcтранных агентов.

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