Константинопольский патриархат восстановил в сане экс-протодиакона РПЦ Андрея Кураева*

Экс-протокодиакона РПЦ Андрея Кураева* восстановил в сане Константинопольский патриархат. Впервые о своем восстановлении в сане священнослужитель заявил 6 апреля, а 15 апреля в своем блоге в «Живом Журнале» опубликовал фотографию соответствующего указа.
Из текста документа следует, что Константинопольский патриархат рассмотрел обращение экс-протодиакона и определил, что «канонические наказания, наложенные на вас вашей духовной властью, никоим образом не вытекают из церковных критериев». Поэтому принято решение освободить Андрея Кураева от наказания в виде лишения священства и восстановить в статусе священнослужителя в прежнем сане.
«Поскольку только Мы, пастырь Константинополя, несем ответственность и полномочия, согласно Божественным и Святым Канонам и установившейся практике Церкви, «принимать священнослужителей из других церквей, даже если они не получили отпускной грамоты от епископа, который их рукоположил», <...> Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — говорится в тексте документа.
* Включен Минюстом РФ в список иноcтранных агентов.