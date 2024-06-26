В Петербурге уже двое 300-балльников. Юноше из Суворовского составила компанию выпускница, мечтающая стать врачом

Выпускница школы № 358 Московского района Екатерина Загоровская сдала три ЕГЭ на 300 баллов. На максимум оценены работы по русскому языку, химии и биологии, сообщили в комитете по образованию Петербурга 26 июня.
За успешное окончание школы Екатерину наградят серебряной медалью. Также она становилась призером районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и биологии. Девушка хочет стать врачом и поступить в Национальный медицинский центр имени Алмазова.
300 баллов за ЕГЭ получил также выпускник Суворовского училища Андрей Кузьмин. Он подробно рассказывал «Фонтанке», как готовился к экзаменам.
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