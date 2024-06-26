В Севастополе пострадавшим от ракетной атаки выплатят до 400 тысяч рублей

Пострадавшие и семьи погибших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь получат денежные компенсации из резервного фонда города. Об этом 26 июня сообщила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.



В зависимости от тяжести причиненного здоровью вреда пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, а семьи погибших — по одному миллиону рублей, приводит слова Сулягиной портал ForPost.



Семьям с детьми до 18 лет, получившим во время ракетной атаки ВСУ травмы на пляже «Учкуевка», выплатят по сто тысяч рублей.



Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 27 июня в закрытом режиме пройдет чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя. На повестке стоит вопрос обеспечения безопасности горожан.

