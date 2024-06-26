В Севастополе пострадавшим от ракетной атаки выплатят до 400 тысяч рублей

Пострадавшие и семьи погибших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь получат денежные компенсации из резервного фонда города. Об этом 26 июня сообщила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.
В зависимости от тяжести причиненного здоровью вреда пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, а семьи погибших — по одному миллиону рублей, приводит слова Сулягиной портал ForPost.
Семьям с детьми до 18 лет, получившим во время ракетной атаки ВСУ травмы на пляже «Учкуевка», выплатят по сто тысяч рублей.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 27 июня в закрытом режиме пройдет чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя. На повестке стоит вопрос обеспечения безопасности горожан.
23 июня два севастопольских пляжа подверглись атакам. Как заявляло Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории полета, и в воздухе у нее взорвалась боевая часть. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. Момент атаки попал на видео. Представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ.