Вновь возникший пожар во Фрязино ликвидировали. Была угроза обрушения здания

Вновь возникший вечером 25 июня пожар в бывшем здании НИИ «Платан» потушен, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Пожар полностью потушен», — рассказали агентству.
Ранее сообщалось, что площадь сегодняшнего пожара в подмосковном Фрязино достигала 100 кв. метров. Была угроза обрушения здания.
Второе возгорание за сутки в экстренных службах связали с тем, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились. Их мог раздуть поднявшийся ветер, сообщил агентству «РИА Новости» источник. Портал MSK1.RU писал, что причина нового возгорания — электропроводка.
На месте работали 4 единицы техники и 12 пожарных.
24 июня огонь в бывшем здании НИИ «Платан» охватил пять тысяч квадратных метров. По предварительным данным, в пожаре погибли восемь человек. Двое выпрыгнули из окна, еще шесть — остались внутри, и предполагалось, что они тоже вряд ли выжили. К утру в здании нашли четыре тела.
Причиной масштабного пожара в подмосковном Фрязино мог стать «аварийный режим работы электросети».