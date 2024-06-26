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    Вновь возникший пожар во Фрязино ликвидировали. Была угроза обрушения здания

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    Вновь возникший вечером 25 июня пожар в бывшем здании НИИ «Платан» потушен, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Пожар полностью потушен», — рассказали агентству.

    Ранее сообщалось, что площадь сегодняшнего пожара в подмосковном Фрязино достигала 100 кв. метров. Была угроза обрушения здания.

    Второе возгорание за сутки в экстренных службах связали с тем, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились. Их мог раздуть поднявшийся ветер, сообщил агентству «РИА Новости» источник. Портал MSK1.RU писал, что причина нового возгорания — электропроводка.

    На месте работали 4 единицы техники и 12 пожарных.

    24 июня огонь в бывшем здании НИИ «Платан» охватил пять тысяч квадратных метров. По предварительным данным, в пожаре погибли восемь человек. Двое выпрыгнули из окна, еще шесть — остались внутри, и предполагалось, что они тоже вряд ли выжили. К утру в здании нашли четыре тела.

    Причиной масштабного пожара в подмосковном Фрязино мог стать «аварийный режим работы электросети».

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