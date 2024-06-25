В бывшем здании НИИ «Платан» снова пожар. Вчера там в огне погибли восемь человек

В бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном городе Фрязино снова пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы 25 июня.
Огонь заметили на верхних этажах. «Предположительно, горит технический этаж», — рассказал собеседник агентства. На место выехали сотрудники МЧС России по Московской области.
Офисное здание уже горело вчера, огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, погибли восемь человек. Двое мужчин выпрыгнули из окна, еще шесть человек остались внутри. К утру в здании нашли четыре тела.
Причиной масштабного пожара в подмосковном Фрязино, предположительно, стал «аварийный режим работы электросети». Предварительно, причина нового возгорания — электропроводка, пишет MSK1.RU.