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    Случился форс-мажор. Финская энергетическая компания Gasum прекратит закупку СПГ из РФ

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    Финская государственная энергетическая компания Gasum с 26 июля не будет покупать или импортировать сжиженный природный газ из России, сообщила пресс-служба компании 25 июня.

    При этом в компании подчеркнули, что санкции не дают Gasum права расторгнуть контракт с «Газпром экспортом». Тем не менее ограничения представляют собой «форс-мажорное обстоятельство», которое препятствует покупке и импорту российского СПГ через терминалы, не подключенные к газовой сети.

    «Gasum полностью соблюдает санкции ЕС и не будет покупать или импортировать российский СПГ с 26 июля», — говорится в сообщении.

    Ранее, когда Gasum ненадолго прекращала закупки СПГ из-за сложностей с расчетами, «НОВАТЭК» находил других покупателей, отмечает «Интерфакс».

    Когда в апреле 2022 года «Газпром экспорт» потребовал оплачивать поставки газа в рублях, Gasum с этим не согласилась и пошла в арбитражный суд. Тогда стокгольмский арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа, а также из-за неисполнения обязательства «бери и плати».

    У сторон так и не получилось прийти к согласию, так что в мае прошлого года Gasum заявила, что расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с «Газпром экспортом».

    За пару месяцев до этого представители Gasum заявляли, что будут закупать газ у России «еще долгие годы», поскольку заключенный до 2022 года долгосрочный контракт продолжит действовать до 2031 года. В финской госкомпании утверждают, что импортируют минимальный объем СПГ, который предусмотрен по договору.

    24 июня Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций, включающий ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через порты ЕС. ЕС продолжит совершать закупки российского СПГ, но его реэкспорт в рамках 14-го пакета санкций будет запрещен.

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