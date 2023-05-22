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    Не договорились. Финская Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом»

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    23 комментария

    Финская государственная энергетическая компания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с «Газпром экспортом». Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном 22 мая. Компания утверждает, что с мая прошлого года не получает газ по этому контракту, так как отказалась платить за него в рублях.

    Gasum сообщила, что в апреле 2022 года «Газпром экспорт» потребовал оплачивать поставки газа в рублях. С этим и некоторыми другими требованиями относительно исполнения контракта компания не согласилась и обратилась в арбитражный суд.

    В ноябре прошлого года он решил, что Gasum не обязана платить ни в рублях, ни в соответствии с предложенным «Газпром экспортом» порядком оплаты. Суд обязал стороны в течение определенного времени найти способ урегулировать конфликт, но у них не получилось прийти к согласию.

    «Переговоры между Gasum и «Газпром экспортом» завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт"», — объявила финская компания.

    Она отмечает, что поставки трубопроводного газа из России не осуществляются с мая 2022 года. При этом долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» на поставку сжиженного природного газа (СПГ) продолжает действовать.

    Пару месяцев назад представители Gasum заявляли, что будут закупать газ у России «еще долгие годы», поскольку заключенный до 2022 года долгосрочный контракт продолжит действовать до 2031 года. В финской госкомпании утверждают, что импортируют минимальный объем СПГ, который предусмотрен по договору.

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    Комментарии 23

    Гость22 Мая 2023 в 14:06
    С России надо железний зановес опять опустить, там где Россия там нищита и коррупция
    +1−0
    Гость22 Мая 2023 в 14:02
    Пусть свой лес дальше рубят. Чухонь она и есть чухонь.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 13:49
    И что? Расторгла и все, их дело. У них Норвегия рядом.
    +4−0
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