Не договорились. Финская Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом»

Финская государственная энергетическая компания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с «Газпром экспортом». Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном 22 мая. Компания утверждает, что с мая прошлого года не получает газ по этому контракту, так как отказалась платить за него в рублях.
Gasum сообщила, что в апреле 2022 года «Газпром экспорт» потребовал оплачивать поставки газа в рублях. С этим и некоторыми другими требованиями относительно исполнения контракта компания не согласилась и обратилась в арбитражный суд.
В ноябре прошлого года он решил, что Gasum не обязана платить ни в рублях, ни в соответствии с предложенным «Газпром экспортом» порядком оплаты. Суд обязал стороны в течение определенного времени найти способ урегулировать конфликт, но у них не получилось прийти к согласию.
«Переговоры между Gasum и «Газпром экспортом» завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт"», — объявила финская компания.
Она отмечает, что поставки трубопроводного газа из России не осуществляются с мая 2022 года. При этом долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» на поставку сжиженного природного газа (СПГ) продолжает действовать.
Пару месяцев назад представители Gasum заявляли, что будут закупать газ у России «еще долгие годы», поскольку заключенный до 2022 года долгосрочный контракт продолжит действовать до 2031 года. В финской госкомпании утверждают, что импортируют минимальный объем СПГ, который предусмотрен по договору.