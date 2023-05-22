Не договорились. Финская Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом»

Финская государственная энергетическая компания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с «Газпром экспортом». Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном 22 мая. Компания утверждает, что с мая прошлого года не получает газ по этому контракту, так как отказалась платить за него в рублях.



Gasum сообщила, что в апреле 2022 года «Газпром экспорт» потребовал оплачивать поставки газа в рублях. С этим и некоторыми другими требованиями относительно исполнения контракта компания не согласилась и обратилась в арбитражный суд.

