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    Финская госкомпания Gasum будет закупать газ у России «еще долгие годы»

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    Финская государственная энергетическая компания Gasum планирует продолжать покупать у России газ еще продолжительное время. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Финляндии.

    По данным финского издания, Gasum связан с «Газпром экспорт» долгосрочным контрактом. Соглашение было заключено до 2022 года и действует до 2031 года. «Контракт останется в силе еще на долгие годы», — заявили в финской госкомпании.

    Gasum за 2022 год приобрел российский природный газ, по данным таможни, на сумму около 175 млн евро. В финской госкомпании утверждают, что импортирует минимальный объем СПГ, который предусмотрен контрактом.

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    ГАЗГазпромGasumФинляндия
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