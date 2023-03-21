Финская госкомпания Gasum будет закупать газ у России «еще долгие годы»

Финская государственная энергетическая компания Gasum планирует продолжать покупать у России газ еще продолжительное время. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Финляндии.

По данным финского издания, Gasum связан с «Газпром экспорт» долгосрочным контрактом. Соглашение было заключено до 2022 года и действует до 2031 года. «Контракт останется в силе еще на долгие годы», — заявили в финской госкомпании.

Gasum за 2022 год приобрел российский природный газ, по данным таможни, на сумму около 175 млн евро. В финской госкомпании утверждают, что импортирует минимальный объем СПГ, который предусмотрен контрактом.