Указ президента как форс-мажор. Арбитраж в Стокгольме обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» 300 млн евро

Арбитражный суд Стокгольма принял решение по итогам разбирательства между ООО «Газпром экспорт», дочерним предприятием ПАО «Газпром», и финской энергетической компанией «Gasum Oy» (далее «Газум». — Прим. ред.). Об этом 17 ноября сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Стокгольмский арбитраж обязал «Газум» выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа, а также из-за неисполнения обязательства «бери и плати». Под последним подразумевается норма построения договоров о поставках. Покупатели в таком случае обязаны оплатить определённую часть товара вне зависимости от того, сколько закупили в рассматриваемый период. В сумму долга также включили проценты за просрочку оплаты.



Трибунал признал издание указа президента России от 31 марта 2022 года о переходе на оплату за газ в рублях «обстоятельством форс-мажора по контракту». В итоге была подтверждена правомерность приостановки поставок природного газа из-за отсутствия оплаты в рублях.

«Арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа», — говорится в записи. Решение, как уточняется, было вынесено 14 ноября.

Напомним, накануне «Газум» сообщала, что не должна платить российской компании в рублях. Такое решение, по ее данным, принял арбитражный суд.

