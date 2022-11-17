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    Указ президента как форс-мажор. Арбитраж в Стокгольме обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» 300 млн евро

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    Арбитражный суд Стокгольма принял решение по итогам разбирательства между ООО «Газпром экспорт», дочерним предприятием ПАО «Газпром», и финской энергетической компанией «Gasum Oy» (далее «Газум». — Прим. ред.). Об этом 17 ноября сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Стокгольмский арбитраж обязал «Газум» выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа, а также из-за неисполнения обязательства «бери и плати». Под последним подразумевается норма построения договоров о поставках. Покупатели в таком случае обязаны оплатить определённую часть товара вне зависимости от того, сколько закупили в рассматриваемый период. В сумму долга также включили проценты за просрочку оплаты.

    Трибунал признал издание указа президента России от 31 марта 2022 года о переходе на оплату за газ в рублях «обстоятельством форс-мажора по контракту». В итоге была подтверждена правомерность приостановки поставок природного газа из-за отсутствия оплаты в рублях.

    «Арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа», — говорится в записи. Решение, как уточняется, было вынесено 14 ноября.

    Напомним, накануне «Газум» сообщала, что не должна платить российской компании в рублях. Такое решение, по ее данным, принял арбитражный суд.

    В мае стало известно, что финская компания не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа. «Газум» 17 мая сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство по поводу контракта на поставку топлива с ООО «Газпром экспорт».

    «Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок российского газа в Финляндию с 21 мая, поскольку 20 мая, в день оплаты, предусмотренный контрактом, российская фирма не получила от «Газум» платёж за поставки газа в апреле.

    Президент России 31 марта подписал указ № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Согласно документу, после 1 апреля оплата российского трубопроводного газа определенным зарубежным контрагентам должна проходить исключительно в рублях.

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