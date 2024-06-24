Профсоюзы заявили о несогласии с иском Генпрокуратуры об изъятии Николаевского дворца

Ленинградская федерация профсоюзов не согласна с требованиями Генпрокуратуры об изъятии комплекса зданий Николаевского дворца (Дворца Труда) в Петербурге. Об этом 24 июня сообщается в открытом письме объединения, опубликованном на его сайте. «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП), объединяющее около полумиллиона членов профсоюзов, заявляет о своем несогласии с иском Генеральной прокуратуры РФ об истребовании из «незаконного владения в пользу Российской Федерации» комплекса зданий «Дворец Труда» в Санкт-Петербурге», — говорится в нем.

В ЛФП сообщили, что первый в мире дворец, используемый для нужд профессионального рабочего движения, был передан петроградским профсоюзам в 1917 году декретом Совета Народных комиссаров за подписью Владимира Ленина.

«И вот уже более 100 лет в здании профсоюзного центра активно действуют профсоюзы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вырабатывая единую политику и позицию по всем значимым социально-трудовым вопросам, включая размер минимальной заработной платы», — продолжает объединение. Также в письме отмечается, что за последние годы профсоюзы вложили в реставрацию дворца свыше полумиллиарда рублей и тратят на его содержание 100 млн рублей в год. Внутри него действует домовая церковь во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость», также восстанавливаемая на деньги профессиональных объединений. В 2011 году на главку храма установили семиметровый золоченый крест.

В федерации уверены, что рассмотрение вопроса о принадлежности комплекса зданий «будет по-настоящему объективным и справедливым».

Генпрокуратура РФ 10 июня подала иск к Ленинградской федерации профсоюзов об изъятии комплекса зданий Николаевского дворца на площади Труда, 4 в Петербурге. Ведомство считает, что объединение незаконно получило в собственность здания под литерами А, В и Д по указанному адресу. А именно — памятник принадлежит государству, его передача в ведение общественной организации в 1917 году не свидетельствует о возникновении у последней права собственности, значит, и последующая его передача в 1990-х новым владельцам незаконна.