Профсоюзы будут отстаивать в суде права на Николаевский дворец

Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) не согласна с требованиями Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства комплекса зданий на площади Труда в Петербурге и будет отстаивать свои права в суде. Об этом говорится в ответе объединения на запрос «Фонтанки», полученном 19 июня.



«ЛФП с исковыми требованиями Генеральной прокуратуры не согласна, считает, что получила указанный комплекс зданий в собственность на законных основаниях и планирует защищать свои права в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщила исполняющий обязанности председателя ЛФП Мария Артюхина.