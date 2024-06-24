Петербуржец накопил полтысячи неоплаченных штрафов ГИБДД. Мужчину лишили машины

Петербуржец слишком долго собирался платить по счетам. Он накопил больше 550 штрафов ГИБДД, и его лишили машины. Об этом 24 июня сообщает ГУФССП России по Санкт-Петербургу.



35-летний житель Приморского района постоянно нарушал правила на дороге, камеры это фиксировали, мужчине приходили штрафы. Однако оплачивать он их не спешил. Таким образом водитель накопил 558 штрафов на сумму 616 тысяч рублей.



«В итоге к общей сумме долга добавился и исполнительский сбор за неисполнение требований в срок, всего 700 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

