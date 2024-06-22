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    Давид Голощекин получил орден за заслуги перед Отечеством

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    Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давид Голощекин награжден орденом за заслуги перед Отечеством IV степени. Соответствующий указ подписал 22 июня президент РФ Владимир Путин, текст опубликован на портале правовых актов.

    Разных наград удостоены и другие деятели искусства, науки, политики, промышленности, в частности член Санкт-Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры Татьяна Абелева получила медаль «За труды в культуре и искусстве».

    Давиду Голощёкину 10 июня исполнилось 80 лет. Его юбилей отмечали в Филармонии джазовой музыки. В мае Давид Семенович получил звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Среди других его наград — орден Почета, орден Дружбы, орден Восходящего солнца.

    Давид Голощёкин родился 10 июня 1944 года в Москве. Джазовый мультиинструменталист и композитор (играет на скрипке, фортепиано, флюгельгорне, саксофоне, контрабасе, вибрафоне, ударных). В 1963 году в Ленинграде основал собственный джазовый «Ансамбль Голощёкина», а в 1989 году — Государственную филармонию джаза. Бессменный лидер московско-петербургского джазового ансамбля «Четверо», в состав которого входят пианист Алексей Подымкин, барабанщик Виктор Епанешников и контрабасист Сергей Васильев. Профессор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

    На «Фонтанке» можно прослушать подборку передач о музыке «Среда джаза с Давидом Голощекиным» и открыть для себя лучшие мировые мелодии и импровизации.

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