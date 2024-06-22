«Давишь на газ, а она еле едет». Владелец Lada Vesta c вариатором — о замене коробки в первый же месяц

Lada Vesta c вариатором поступили в продажу в начале весны, но уже попали под отзывную кампанию Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Дмитрий купил одну из первых Lada Vesta NG с вариатором. Машины начали поступать дилерам в начале марта 2024 года, а в апреле наш читатель приобрел автомобиль с мотором 1,8 литра и бесступенчатой трансмиссией китайской компании WLY. В первый же месяц с коробкой начались проблемы, и автозавод согласовал Дмитрию гарантийную замену. Тогда же, в апреле, появились первые неофициальные сообщения, что АВТОВАЗ будет отзывать машины с вариаторами. В середине июня, по сообщению портала «Лада.Онлайн», завод действительно объявил отзывную кампанию, причем в ряде случаев речь идет не о ремонте, а о замене таких коробок.



«Надо было сразу настаивать на замене» Дмитрий рассказывает, что началось всё с появления ошибки на панели приборов: бортовой компьютер рекомендовал обратиться к дилеру для диагностики коробки. Он так и сделал, и в автоцентре сбросили ошибку. Инженера по гарантии в тот день не было, и Дмитрию сказали ездить и не переживать. — Зря я тогда забрал у них машину, нужно было настаивать на замене, — признаётся он. После этого проблемы стали проявляться в движении. Сначала возникали толчки при старте с места, затем машина стала дергаться на всё большей скорости, а еще через какое-то время перестала нормально реагировать на газ при старте.

Давишь на педаль, а машина не двигается с места или еле-еле набирает скорость. Дмитрий, владелец Lada Vesta

После этого Дмитрий обратился к дилеру с требованием разобраться с проблемой.

— Сначала они пытались отнекиваться, говорили, что коробка должна приработаться, но вариатор не может так себя вести, — объясняет он. — Они прокатились сами и забрали машину в ремонт.

В итоге Дмитрию согласовали гарантийную замену коробки. Одной из возможных причин неполадок он считает низкий уровень масла в вариаторе с завода. Кстати, и АВТОВАЗ рекомендует дилерам в первую очередь проверять этот параметр, а если масла недостаточно — искать следы металлической стружки игольчатой формы. При обнаружении таковой коробка подлежит замене.

Разгоняется нормально, странно тормозит Замена коробки заняла месяц, но это не основная забота Дмитрия. Его больше волнуют странности при замедлении машины: — Когда торможу до полной остановки, вроде бы, всё как обычно, — объясняет он. — Но если я притормаживаю, появляются небольшие рывки, ощущение, что коробка и двигатель сопротивляются и замедление как будто ниже ожиданий. В общем, я еще не приноровился тормозить на Lada Vesta.

К слову, рывки на торможениях замечали и журналисты во время тест-драйвов Lada Vesta: так, издание «Авторевю» отмечало, что иногда автомобиль замедляется рывками и с попытками заглушить мотор.



Lada Vesta с китайским вариатором напоминает машину с японской коробкой Jatco, но проблемы с надежностью характерны для обеих трансмиссий Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Дмитрий говорит, что ему есть с чем сравнивать: периодически он ездит на Skoda Rapid, и там таких проблем не наблюдается.



— Мне сказали, что Lada Vesta — это якобы машина уровня Skoda Rapid, но я так не думаю, — делится он. — Всё равно видно качество сборки, где-то что-то гремит, коробка издает звуки. Может, это неплохая машина, но не за те деньги, что за нее просят (1,6–2 миллиона рублей). В базе Росстандарта пока не появилось списка автомобилей, которые подлежат отзыву, равно как нет информации о нем на ресурсах АВТОВАЗа. Если вы являетесь владельцем вариаторной Lada Vesta, поделитесь с нами опытом эксплуатации и напишите, попала ли ваша машина под отзыв (форма обратной связи — в конце статьи).

Что это за вариатор? На рестайлинговых Lada Vesta NG используется вариатор китайской компании WanLiYan (модель CVT18), знакомый россиянам по Chery Tiggo 4 Pro со 113-сильным мотором и Omoda S5. Конструктивно он похож на японский вариатор Jatco JF015E, который ставили на Lada Vesta c 2019 по 2022 годы. Помимо шкивов и клиновидного стального ремня Bosch он имеет гидротрансформатор и двухступенчатый планетарный редуктор для расширения динамического диапазона. Предельный крутящий момент составляет 180 Н·м, при том что двигатель 1.8 EVO, который ставится на вариаторные «Весты», развивает до 170 Н·м, то есть запас прочности не очень большой.

Компания WLY выпускает до 1,5 млн коробок передач в год. Серия вариаторов CVT18 предназначена для легковушек небольшой мощности Иллюстрация: WLY Поделиться Поделиться





Другой тревожный признак: регламент обслуживания, который предписывает менять масло в вариаторе один раз при пробеге 30 тысяч километров и затем использовать до конца жизненного цикла коробки. Означает ли это, что расчетный ресурс находится в районе 60 тысяч километров, неясно. По всем признакам коробка является неремонтопригодной и в случае поломки АВТОВАЗ меняет агрегат на новый. После окончания гарантии эти расходы лягут на клиента.

Сам вариатор Jatco JF015E, который ставился на многие модели альянса Renault-Nissan, также не отличался долговечностью, не любил перегревы и агрессивную манеру езды.

Пока единственным очевидным плюсом вариатора WLY является небольшая наценка: доплата составляет всего 75 тысяч рублей, что даже меньше, чем просили за двухпедальные «Весты» в 2021 году. Правда, тогда они шли в комплекте с мотором H4M альянса Renault-Nissan, а сейчас — с 1,8-литровым двигателем собственной разработки.

Цена Lada Vesta с автоматической трансмиссией начинается от 1,589 млн рублей. АВТОВАЗ не менял стоимость «Весты» в мае, когда подорожали остальные модели Lada. Вероятно, руководство завода ждет запланированного увеличения утильсборов, которое осложнит жизнь китайским конкурентам Vesta и позволит АВТОВАЗу поднять стоимость модели.