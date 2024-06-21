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    Симптомы ботулизма выявили еще у 94 человек в Москве. Подозрительные продукты сжигают

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    Еще 94 человека с симптомами ботулизма выявили в Москве. Подробности сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора в пятницу, 21 июня.

    Пострадавших установили в результате обзвона более 1,5 тыс. москвичей. Симптомы зафиксировали у 94 горожан, 11 поступили в больницы, остальные взяты под меднаблюдение. По 12 адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований.

    На сегодняшний день специалисты ведомства изъяли в столице более 85 тонн продукции, из которых свыше 44 тонн сожгли. По 12 адресам остатки продукции изъяли для исследования.

    Массовые отравления салатами из доставки еды начались в Москве 14 июня. За первые сутки в столичные больницы госпитализировали более 120 человек. Затем случаи отравления выявили в Нижнем Новгороде и Казани. Всего в российских больницах с диагнозом ботулизм находятся более 300 человек, минимум 43 пациента находятся под ИВЛ.

    Эта вспышка ботулизма стала крупнейшей в России за последние 30 лет.

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