Симптомы ботулизма выявили еще у 94 человек в Москве. Подозрительные продукты сжигают

Еще 94 человека с симптомами ботулизма выявили в Москве. Подробности сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора в пятницу, 21 июня.
Пострадавших установили в результате обзвона более 1,5 тыс. москвичей. Симптомы зафиксировали у 94 горожан, 11 поступили в больницы, остальные взяты под меднаблюдение. По 12 адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований.
На сегодняшний день специалисты ведомства изъяли в столице более 85 тонн продукции, из которых свыше 44 тонн сожгли. По 12 адресам остатки продукции изъяли для исследования.
Массовые отравления салатами из доставки еды начались в Москве 14 июня. За первые сутки в столичные больницы госпитализировали более 120 человек. Затем случаи отравления выявили в Нижнем Новгороде и Казани. Всего в российских больницах с диагнозом ботулизм находятся более 300 человек, минимум 43 пациента находятся под ИВЛ.
Эта вспышка ботулизма стала крупнейшей в России за последние 30 лет.