Подложили бегемота. Общественное пространство в Стрельне за полмиллиарда зарастает травой

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Общественное пространство «Стрельнинская бухта» начало ветшать меньше чем через год работы: газоны зарастают травой, деревья засыхают, а часть оборудования сломалась. Подрядчик, выполнивший работы почти за полмиллиарда рублей, обещает заменить растения и малые архитектурные формы по гарантии, но пеняет районным властям на экономию на обслуживании и отбивается от банкротного иска.



На состояние «Стрельнинской бухты» обратил внимание читатель «Фонтанки» Владимир. «В прошлом году было открыто общественное пространство в Стрельне на берегу Финского залива. Спортивные и детские площадки, мангальная зона, ландшафтная архитектура. Красота! Приезжали с удовольствием. Сегодня: метровая трава, высохшие деревья, местами полное запустение, — рассказал он. — Похоже, скоро появится еще одна «заброшка» в этих местах», — резюмирует читатель.



Корреспондент «Фонтанки» убедился, что общественное пространство, как минимум, нуждается в дополнительном уходе и ремонте. Одна из лазалок на детской площадке огорожена сигнальной лентой, деревянные настилы и сиденья в некоторых местах сломаны, частично разрушено травмобезопасное покрытие площадок. Некоторые деревья засохли или стоят без листьев, в клумбе нет цветов, зато трава разрослась. Ее пытался скосить работник, но у него постоянно глохла газонокосилка. При этом пространство отнюдь нельзя назвать «заброшкой»: мусор на территории явно убирают, туалеты также были в рабочем состоянии.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бегемоты и барбекю Общественное пространство у берега Финского залива решили создать еще в 2018 году по итогам народного голосования «Решаем вместе 18 марта! Что и где надо сделать в районе?». На строительство потратили 465 млн рублей в рамках проекта «Комфортная городская среда». Заказчиком выступило Петродворцовое РЖА, победителем девяти конкурсов на благоустройство стало ООО «Строительная компания Природа-Сервис».



Площадь территории благоустройства составила 5,4 га. Там появились велосипедные дорожки, качели, тренажёры, волейбольно-баскетбольная площадка, площадки для паркура и воркаута, скейтпарк, а также амфитеатр со сценой для проведения праздничных мероприятий. На береговой зоне установили раздевалки и пляжные лежаки с зонтиками. Также организовали небольшой пруд с домиками для уток. Среди многочисленных скульптур выделялись фигуры бегемотов, которые частично торчали из воды или выглядывали из песка — в зависимости от уровня воды. Еще одной «фишкой» стала зона барбекю с мангальным оборудованием, садовой мебелью и навесом.



В ноябре 2023 года «Стрельнинская бухта» стала победителем в номинации «Лучший реализованный объект общественного пространства площадью 1–5 га» XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отпад ниже нормы В администрации Петродворцового района «Фонтанке» сообщили, что общественное пространство находится на ее балансе. «В зоне отдыха всё в порядке. Место популярное, его посещает большое количество жителей. Недавно проводили большой праздник (молодежный фестиваль «Краски лета» — Прим. ред.)», — отметили там. По словам замглавы администрации Натальи Дмитриевой, деревья по гарантии будут пересажены осенью. Что касается разросшейся травы, то один покос уже был, другой планируется. Вопросы о сломанном оборудовании и обязательствах подрядчика в пресс-службе пообещали прокомментировать после официального запроса, на момент публикации ответ на него не поступил.



Директор и владелец подрядчика «Строительная компания "Природа-Сервис"» Марк Сонькин подтвердил «Фонтанке», что деревья, которые не прижились, будут пересажены: хвойные в августе, лиственные — в сентябре. Но «отпад деревьев ниже нормы», подчеркнул он. Гибель растений предприниматель связывает с тем, что пространство осталось без должного присмотра. «Нужен был уход и смотреть, чтоб не расшатывали колья и собак не выпускали, чтобы они не писали в кусты», — сказал Марк Сонькин. Впрочем, подтверждений в виде фотофиксации у подрядчика нет. Состояние газона уже находится в ведении РЖА. «Газон там хороший, но если не будут косить, мы можем потерять и его», — подчеркивает он.



Что касается пришедшего в неисправность покрытия и оборудования, то их ремонтом занимаются субподрядчики. В гарантийные обязательства входят случаи, когда расшатался механизм, ослабли болты или порвалась цепь. А вот если малые архитектурные формы выйдут из строя в результате ненадлежащей эксплуатации, то восстанавливать их придется уже районным властям. «Например, там есть запруда с домиками для уток, вместо уток на домиках катаются дети и переломали все эти домики. Благо мы это зафиксировали, и к нам не предъявляют [претензии]», — пояснил Марк Сонькин.



По словам предпринимателя, «Строительная компания "Природа-Сервис"» после завершения работ предлагала району заключить договор на обслуживание, но администрация отказалась, сославшись на экономию.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Разорительное благоустройство Сама «Строительная компания "Природа-Сервис"» сейчас переживает не лучшие времена — с ней судятся субподрядчики, с которыми она не рассчиталась за работы по «Стрельнинской бухте», а Федеральная налоговая служба подала к компании банкротный иск.

Финансовые проблемы возникли именно из-за заказов Петродворцового РЖА, говорит Марк Сонькин. По его словам, в ходе исполнения контракта выяснилось, что фактическая площадь благоустройства в «Стрельнинской бухте» на полгектара больше, чем в договоре. Компания откликнулась на просьбу доделать работы, при этом договоренность рассчитаться позднее документально не была закреплена, признает предприниматель. Но в апреле сменился глава района, а после сменилось руководство и в РЖА. В итоге компания понесла потери и влезла в долги перед подрядчиками. Его рассказ подтвердил скульптор Константин Новиков, который подал к компании иск на 3 млн рублей. По его словам, после того как работы были сданы, права на скульптуру перешли к заказчику. «Мне не заплатили, но забрать [скульптуры] я не могу», — отметил он.



Задолженность перед ФНС, которая стала причиной банкротного иска, возникла из-за другого проекта в Петродворцовом районе, рассказал Марк Сонькин. В 2023 году «Строительная компания "Природа-Сервис"» выиграла конкурсы на создание спортивного кластера в Стрельне на Волхонском шоссе. Несмотря на сжатые сроки и возникшие проблемы с проектной документацией, подрядчик взялся за работу, рассчитывая весной исправить недочеты по гарантии. Однако в итоге контракты были расторгнуты, деньги вернулись городу и был заключен договор с новым подрядчиком.

«Строительная компания "Природа-Сервис"» оспорила разрыв отношений. В итоге выполнение работ новым подрядчиком 17 июня было приостановлено судом в качестве обеспечительной меры — до вынесения решения по основному спору. Если суд встанет на сторону строителей и восстановит заключенный с ней контракт, бизнес более чем с 30-летней историей удастся спасти, надеется Марк Сонькин.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

