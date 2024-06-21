У самолета Петербург — Минеральные Воды во время полета треснуло лобовое стекло

У самолета авиакомпании «Россия», который следовал из Петербурга в Минеральные Воды, во время полета треснуло лобовое стекло. 21 июня «Фонтанке» подтвердили этот инцидент в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейс FV6857 выполнялся 20 июня. «Боинг 737–800» находился в небе, и внезапно по лобовому стеклу, со стороны командира, пошли трещины. От экипажа поступила информация о повреждении.
«Самолет совершил штатную посадку в аэропорту Минеральные Воды. Воздушное судно отстранено от полетов, идет замена детали», — отметили в авиакомпании.
Пассажиров отправили на резервном воздушном судне.
В конце мая самолет «России», летевший из Петербурга в Сочи, вынужденно приземлился в Минеральных Водах. Это произошло по техническим причинам. На борту находились 126 человек. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.