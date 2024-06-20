    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    753мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.63eur89.09

    Ректор и тренер по танцам на колясках. Кого Беглов включил в список сенаторов помимо Матвиенко

    1875
    1 комментарий

    Губернатор Петербурга Александр Беглов одновременно с подачей документов на регистрацию кандидатом в губернаторы подал список потенциальных сенаторов. Помимо действующей главы Совета Федерации Валентины Матвиенко в список попали еще двое претендентов.

    Как рассказал «Фонтанке» собеседник в штабе губернатора, это — ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и старший тренер сборной команды России по танцам на колясках, чемпионка мира Елена Лозко.

    Документы для регистрации кандидатом (он выдвинут «Единой Россией») Беглов принес утром 20 июня. Решение о регистрации Беглова будет принято на следующей неделе.

    Александр Беглов является кандидатом от «Единой России», его выдвижению предшествовала встреча с президентом России Владимиром Путиным, который поддержал его решение.

    Выборы губернатора Северной столицы состоятся в сентябре. 4 июня, как писала «Фонтанка», большинство муниципалов сдали свои подписи, в том числе за действующего губернатора Александра Беглова, который выдвинут «Единой Россией».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close