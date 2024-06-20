Ректор и тренер по танцам на колясках. Кого Беглов включил в список сенаторов помимо Матвиенко

Губернатор Петербурга Александр Беглов одновременно с подачей документов на регистрацию кандидатом в губернаторы подал список потенциальных сенаторов. Помимо действующей главы Совета Федерации Валентины Матвиенко в список попали еще двое претендентов.



Как рассказал «Фонтанке» собеседник в штабе губернатора, это — ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и старший тренер сборной команды России по танцам на колясках, чемпионка мира Елена Лозко.

Документы для регистрации кандидатом (он выдвинут «Единой Россией») Беглов принес утром 20 июня. Решение о регистрации Беглова будет принято на следующей неделе.



Александр Беглов является кандидатом от «Единой России», его выдвижению предшествовала встреча с президентом России Владимиром Путиным, который поддержал его решение.