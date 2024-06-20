Ты не пройдешь. За что попадают в стоп-листы на автобусах и в метро

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сотрудник «Фонтанки» неудачно съездил на работу: приложил к турникету метро «Единую карту петербуржца», выяснил, что она в стоп-листе, и получил памятку по восстановлению своей репутации. Если это неожиданность для него, значит, могут удивиться и читатели.



Что случилось

Ваша банковская карта (включая ЕКП) оказывается в стоп-листе, если вы прошли по ней в метро, но не заплатили. Причин может быть несколько: она заблокирована, произошли технические проблемы при запросе на списание или — самое частое — на ней нет денег, о чем владелец забыл. В метро, куда все время идет сплошной поток пассажиров, действует система: «нет времени объяснять, проходи». Проще говоря, банк-эквайрер, у которого с подземкой договор, берет на себя эту поездку и только потом выясняет у вашего банка — а что там на карточке. Сейчас эквайреров два, но это переходный момент: дело в том, что раньше платежи обеспечивал банк «Санкт-Петербург», а новый конкурс выиграл АБ «Россия», он и является официальным подрядчиком.



Метро примерно об этом же предупреждает более бюрократическим языком: «Прием платежных средств для оплаты проезда на транспорте имеет технологические особенности, обусловленные необходимостью обеспечить высокую пропускную способность, вследствие чего применяется технология офлайн-платежей, то есть сначала оказывается услуга, авторизация операции у банка-эмитента (банка, выпустившего карту) осуществляется позднее».



«Во избежание попадания платежного средства в стоп-лист, перед оплатой прохода в метрополитене убедитесь, что баланс на платежном средстве достаточен для оплаты проезда», — добавляет предприятие. Если вы этого не сделали и прошли в метро по «пустой» карте, банк-эквайрер чувствует себя обманутым. И вносит вашу карту в стоп-лист. Важно: это черный только для турникета. Во всех других местах, включая кассу метро в трех метрах от него, карту никто не ограничивает.



На наземном транспорте примерно то же самое: карта попадает в стоп-лист, «если в момент оплаты проезда через валидатор ресурс банковской карты был ниже, чем стоимость проезда».



И что делать

Корреспондент «Фонтанки» тут же получил памятку в кассе метро: проверьте свою историю в личных кабинетах и идите на сайт подземки.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На самом деле есть два варианта. Первый — эквайрер метрополитена еще несколько раз запрашивает списание с вашей карты, периодичность этих попыток устанавливает он сам. Так что если вы по ошибке приложили «пустышку», а потом пополнили ее, то 70 рублей (или 47 рублей по ЕКП) у вас спишут отложенно, а карту выведут из черного списка, и вы даже не заметите, что побывали изгоем.



Второй вариант, если вы уже прочно обосновались в списке злодеев. Тогда надо войти в личный кабинет, ввести номер и срок действия карты, выбрать неоплаченную поездку, нажать — «погасить задолженность». Дальше все стандартно — реквизиты платежной карты, подтвердить оплату кодом из СМС. 10 минут — и вы снова в белом списке.



В наземном транспорте аналогично, с той разницей, что перевозчиков больше, как и личных кабинетов:



«Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс»: https://lk.gorodpay.ru;

АО «Третий парк» https://bilet.nspk.ru и https://rrtp.ru/;

ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», ООО «Домтрансавто», ООО «Такси»: https://rrtp.ru/;

ООО «Транспортная концессионная компания» («Чижик»): https://bilet.nspk.ru;



Кроме того, «Организатор перевозок» ведет еще один «черный список» — не по банковским картам, а по другим носителям проездных билетов, в том числе транспортного приложения ЕКП: туда заносят только в случае повреждения информации на носителе или при подозрении, что ваш проездной как-то нелегитимно пополнили. Чтобы вывести ваш «Подорожник» или другой билет из стоп-листа, надо оставить обращение в СПб ГКУ «Организатор перевозок», используя специальную форму на сайте (http://orgp.spb.ru/treatment/), либо по телефону информационно-справочной службы (812) 576–55–55.



А зачем это все «Фонтанка» писала, что приоритет — скорость пассажиропотока. Толпы на конечных станциях показывают, что лишние миллисекунды на турникете складываются в заторы и очереди. Усугублялось это еще и тем, что на станциях были считаные аппараты, где можно использовать именно банковскую карту, а Смольный параллельно развивал льготную программу для ЕКП, делая ее самым выгодным средством платежа.

По итогам первого квартала 2023 года банковскими картами оплатили 71 млн поездок, это 17,2% от общего числа (для сравнения, по «Подорожнику» — 161 млн). Метрополитен и в 2023 и в 2024 году проводил работу по расширению линейки именно универсальных турникетов, заключая контракт за контрактом на конкретные станции. А на ПМЭФ-2024 город подписал соглашение о развитии платежных сервисов с АБ «Россия» и «Сбербанком». «К началу июля все турникеты петербургского метро планируется оборудовать возможностью принимать к оплате банковские карты,— говорится в релизе. — Использование турникетов с терминалами для оплаты банковскими картами помогает избежать очередей и экономить на проезде, так как жители города теперь смогут во всех турникетах пользоваться «Единой картой петербуржца» и скидкой, которую она даёт».



Внесение в стоп-лист — естественная попытка избежать обмана, раз уж перевозчик оказывает услугу «авансом». И сложно представить человека, который бы регулярно пытался оплатить проезд пустышкой, зная о рисках и будущих хлопотах. Разве что если денег на карте, и правда, нет, а ты в спешке — рассказал собеседник корреспондента из числа молодых журналистов: «Когда денег нет, то выручает этот способ оплатить метро. Одна поездка — на халяву. Обычно сообщение о попытке списать деньги приходит через пару минут после оплаты. Если после этого приложить карту, тогда на турникете появится красная надпись «БК в стоп-листе». Карточка снова разблокируется после появления на ней денег через пару дней».



При этом непонятная ситуация с платежным стикером, который заменяет карту, добавляет он: «Он блокируется, а когда его вынимают из стоп-листа — я так и не понял, это может происходить очень долго, даже после того, как карта из него вышла».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»