Договорились. Стало известно, сколько будет стоить проезд в Петербурге по ЕКП и карте «Мир»

Условия проезда в общественном транспорте Петербурга по Единой карте петербуржца не изменятся в 2024 году. Про «Мир» такого не сказать.
Как сообщает Смольный 29 декабря, стоимость поездки по ЕКП в метро в 2024 году будет все так же составлять 47 рублей – вне зависимости от того, платит человек через приложение или физической картой. Судя по релизу Национальной системы платежных карт, это целиком решение городского правительства, никакой скидки от НСПК не заложено; то есть разрыв между полной стоимостью проезда (70 рублей) и тарифом по ЕКП (47 рублей) перевозчикам компенсирует бюджет.
Кроме того, сохранится цена поездки по ЕКП в наземном транспорте: 40 рублей при оплате через приложение, и 42 рубля – картой. Это как раз результат договоренности между городом и НСПК: Смольный устанавливает тариф на ЕКП в 44 рубля (как на «Подорожник»), а остальное – скидка платежной системы.
В 2023 году действует такая же система для оплаты проезда в наземном транспорте картой «Мир» (в зависимости от формы – 31 или 43 рубля). В релизах НСПК и Смольного про 2024 год на этот счет ни слова; при этом ранее в правительстве говорили, что все свои тарифы замораживают. Из этого следует, что поездка по «Миру» в автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 44 рубля.
Кроме того, продолжит действовать 10-процентный кешбэк при пополнении счета школьного питания с помощью ЕКП или сервисов «Глолайм».