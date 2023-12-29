Договорились. Стало известно, сколько будет стоить проезд в Петербурге по ЕКП и карте «Мир»

Условия проезда в общественном транспорте Петербурга по Единой карте петербуржца не изменятся в 2024 году. Про «Мир» такого не сказать.



Как сообщает Смольный 29 декабря, стоимость поездки по ЕКП в метро в 2024 году будет все так же составлять 47 рублей – вне зависимости от того, платит человек через приложение или физической картой. Судя по релизу Национальной системы платежных карт, это целиком решение городского правительства, никакой скидки от НСПК не заложено; то есть разрыв между полной стоимостью проезда (70 рублей) и тарифом по ЕКП (47 рублей) перевозчикам компенсирует бюджет.