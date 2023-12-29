    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.3eur100.55

    Договорились. Стало известно, сколько будет стоить проезд в Петербурге по ЕКП и карте «Мир»

    608
    обсудить

    Условия проезда в общественном транспорте Петербурга по Единой карте петербуржца не изменятся в 2024 году. Про «Мир» такого не сказать.

    Как сообщает Смольный 29 декабря, стоимость поездки по ЕКП в метро в 2024 году будет все так же составлять 47 рублей – вне зависимости от того, платит человек через приложение или физической картой. Судя по релизу Национальной системы платежных карт, это целиком решение городского правительства, никакой скидки от НСПК не заложено; то есть разрыв между полной стоимостью проезда (70 рублей) и тарифом по ЕКП (47 рублей) перевозчикам компенсирует бюджет.

    Кроме того, сохранится цена поездки по ЕКП в наземном транспорте: 40 рублей при оплате через приложение, и 42 рубля – картой. Это как раз результат договоренности между городом и НСПК: Смольный устанавливает тариф на ЕКП в 44 рубля (как на «Подорожник»), а остальное – скидка платежной системы.

    В 2023 году действует такая же система для оплаты проезда в наземном транспорте картой «Мир» (в зависимости от формы – 31 или 43 рубля). В релизах НСПК и Смольного про 2024 год на этот счет ни слова; при этом ранее в правительстве говорили, что все свои тарифы замораживают. Из этого следует, что поездка по «Миру» в автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 44 рубля.

    Кроме того, продолжит действовать 10-процентный кешбэк при пополнении счета школьного питания с помощью ЕКП или сервисов «Глолайм».

    Держатели Единой карты петербуржца, число которых превысило 1,63 миллиона человек, в 2023 году сэкономили на поездках в метро свыше 1,4 миллиарда рублей. Общая сумма экономии по специальному тарифу ЕКП составила 4,3 миллиарда рублей. В наземном транспорте с 2023 года Единая карта петербуржца позволила сэкономить 500 миллионов рублей. В среднем в Санкт-Петербурге совершается ежемесячно около 2 млн поездок по ЕКП, в том числе загруженной в смартфон.

    С 1 января 2023 года родители петербургских школьников сэкономили благодаря кешбэку за пополнение счета школьного питания, в том числе по ЕКП, свыше 13,5 млн рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close