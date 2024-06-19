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    Недоубранная свалка довела до следствия начальника отдела администрации Красногвардейского района

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    В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела благоустройства в администрации Красногвардейского района. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями на миллионы рублей.

    По версии следствия, в декабре 2023 года начальник благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красногвардейского района предоставил заместителю главы района подложные документы о ликвидации свалки, сообщает 19 июня пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Убрать ее должны были по госконтракту, но в действительности работы были выполнены не полностью, и деньги подрядчику перечислили необоснованно. В итоге городскому бюджету нанесли ущерб на 20 миллионов рублей.

    В отношении начальника отдела возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.

    Одновременно СК продолжает расследование уголовного дела в отношении руководства подрядных организаций. Их обвиняют в хищении бюджетных средств при выполнении тех самых работ, Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

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