Недоубранная свалка довела до следствия начальника отдела администрации Красногвардейского района

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела благоустройства в администрации Красногвардейского района. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями на миллионы рублей.



По версии следствия, в декабре 2023 года начальник благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красногвардейского района предоставил заместителю главы района подложные документы о ликвидации свалки, сообщает 19 июня пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Убрать ее должны были по госконтракту, но в действительности работы были выполнены не полностью, и деньги подрядчику перечислили необоснованно. В итоге городскому бюджету нанесли ущерб на 20 миллионов рублей.