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    «Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей

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    «Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей. Такое решение принял мировой суд в Москве, сообщает 19 июня ТАСС. Причина — срыв сроков ремонта почтовых отделений в сельской местности.

    «Суд постановил признать <...> Акционерное общество «Почта России» — виновным в совершении административного правонарушения <...>и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 000 рублей 00 копеек», — цитирует агентство решение судьи столичного судебного участка номер 419.

    Напомним, еще в сентябре 2023 года финансовые проблемы «Почты России» привлекли внимание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко — настолько, что возникшей «финансовой дырой» она возмутилась публично. «Фонтанка» рассказывала, что именно так напугало Матвиенко.

    В конце ноября 2023 года по результатам аудита «Почты России» предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году был оценен в 24,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с убытком группы в 30,4 миллиарда рублей. Был сделан вывод, что часть управленческих решений были «неэффективны».

    В декабре 2023 года Федеральное казначейство и АО «Почта России» договорились о создании «дорожной карты», которая должна привести к повышению финансовой эффективности.

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