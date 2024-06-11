«Собачка или кошечка?» Из Обводного канала в Петербурге вытащили человеческий труп

Тело человека вытащили сотрудники спасательных служб вечером 11 июня. Оно долго было в воде.
читательница «Фонтанки» Диана
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Тело человека вытащили сотрудники спасательных служб вечером 11 июня. Оно долго было в воде.
читательница «Фонтанки» Диана
Как сообщает читательница «Фонтанки», спасатели прибыли к
В
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