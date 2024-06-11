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    «Собачка или кошечка?» Из Обводного канала в Петербурге вытащили человеческий труп

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    4 комментария

    Тело человека вытащили сотрудники спасательных служб вечером 11 июня. Оно долго было в воде.

    читательница «Фонтанки» Диана

    Как сообщает читательница «Фонтанки», спасатели прибыли к дому 157–159 по Обводному каналу ближе к девяти вечера. Процесс вытаскивания тела из воды очевидцы засняли на видео. Судя по комментариям за кадром, издалека торчащую голову можно было принять за какое-то животное, которому была нужна помощь. «Собачка или кошечка?» — гадали свидетели, пока не стало ясно, что из воды достают труп.

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    В ГУ МЧС «Фонтанке» сообщили, что погибшего достали из воды в одежде. Тело мужчины долго было в воде, и поэтому его примерный возраст определить могут только патологоанатомы.

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