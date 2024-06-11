Ремонт перекроет съезды ЗСД, в том числе на набережную Макарова

Дорожные работы на несколько дней закроют два съезда на Западном скоростном диаметре Петербурга. Водителей отправят в объезд на Центральном и Северном участках магистрали.
Перекрытия будут действовать с 13 по 16 июня, сообщили 11 июня в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». С 0:00 13 июня до 7:00 14 июня будет закрыт съезд с Зеленогорского шоссе на ЗСД в сторону северной развязки с КАД, а с 22:00 14 июня до 12:00 16 июня — съезд с ЗСД на набережную Макарова при движении со стороны набережной Екатерингофки.
Для объезда можно будет проехать по Зеленогорскому шоссе дальше до ближайшего разворота, там развернуться и заехать на ЗСД по открытому съезду. А вместо съезда на набережную Макарова предлагают проехать до следующего съезда на Богатырский проспект, там развернуться, заехать с Богатырского и проследовать уже до набережной Макарова.
На съездах будут планово обновлять дорожное покрытие. Водителей просят следить за дорожной ситуацией и информацией на знаках и табло.