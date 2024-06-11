Ремонт перекроет съезды ЗСД, в том числе на набережную Макарова

Дорожные работы на несколько дней закроют два съезда на Западном скоростном диаметре Петербурга. Водителей отправят в объезд на Центральном и Северном участках магистрали.



Перекрытия будут действовать с 13 по 16 июня, сообщили 11 июня в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». С 0:00 13 июня до 7:00 14 июня будет закрыт съезд с Зеленогорского шоссе на ЗСД в сторону северной развязки с КАД, а с 22:00 14 июня до 12:00 16 июня — съезд с ЗСД на набережную Макарова при движении со стороны набережной Екатерингофки.