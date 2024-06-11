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    Страшные фото с места смертельного ДТП под Петербургом. Разметки не видно

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    Петербургская полиция 11 июня показала кадры с места смертельной аварии во Всеволожском районе Ленобласти. Автомобилисты в соцсетях обсуждают, как это могло произойти.

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    ДТП произошло 10 июня около 16 часов на 12-м километре автодороги Осиновая Роща — Магистральная, в районе Касимово, рядом с Вартемягами. По предварительным данным полиции, 51-летняя женщина на кроссовере KIA Seltos не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Toyota Camry под управлением 38-летнего мужчины. Водитель «КИА» скончалась на месте. Из «Тойоты» госпитализировали водителя и его пассажирку — обоих в тяжелом состоянии.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По данным «Фонтанки», там, где «Селтос» выехал на встречку, дорожная разметка, разделяющая потоки противоположных направлений, отсутствует. На фотографиях линии тоже не видно. При этом автомобилисты в телеграм-канале «Мегаполис» пишут, что на всем участке от Вартемяг до Агалатово обгон запрещен и стоит знак «40».

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    Погибшая, по информации «Фонтанки», жила в Петербурге, машина принадлежит ей. Водитель «Тойоты» — житель Токсово.

    Это единственное смертельное ДТП в Петербурге и Ленобласти за 10 июня. Всего в городе, по данным УГИБДД, было зафиксировано 249 ДТП и 49 в Ленобласти. Пострадали 13 человек в городе и шесть в области, в том числе по одному ребенку там и там.

    Фото: УГИБДД по СПб и ЛО
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    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
    Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

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