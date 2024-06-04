Самолеты «России» прилетели в Шереметьево с проколотыми шасси

Авиакомпания «Россия» обнаружила сразу несколько своих «Суперджетов» с проколотыми колесами шасси. Причину произошедшего перевозчик пока не выяснил, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании во вторник, 4 июня.



В Сети появилась информация о том, что в московский аэропорт Шереметьево за день прибыли сразу девять самолетов компании с поврежденными шасси. Лайнеры якобы возвращались из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска.

В «России» на это ответили, что в настоящее время в компании проходит проверка причин произошедших случаев. «Шины были заменены», — заявили «Фонтанке» в компании-перевозчике.