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    Самолеты «России» прилетели в Шереметьево с проколотыми шасси

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    Авиакомпания «Россия» обнаружила сразу несколько своих «Суперджетов» с проколотыми колесами шасси. Причину произошедшего перевозчик пока не выяснил, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании во вторник, 4 июня.

    В Сети появилась информация о том, что в московский аэропорт Шереметьево за день прибыли сразу девять самолетов компании с поврежденными шасси. Лайнеры якобы возвращались из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска.

    В «России» на это ответили, что в настоящее время в компании проходит проверка причин произошедших случаев. «Шины были заменены», — заявили «Фонтанке» в компании-перевозчике.

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