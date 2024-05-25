О спорт, ты — перекрытые дороги. Где в Петербурге будет не проехать в выходные

В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в Петербурге пройдут сразу несколько спортивных и не только мероприятий. И на время их проведения в городе будут перекрывать дороги для автомобильного транспорта. Часть ограничений уже действует в центре.
Центр
С 24 по 27 мая в Петербурге проходит ежегодный Фестиваль мороженого на площади Островского. До 22 часов 27 мая на площади Островского и улице Зодчего России закрыто движение транспорта. На этот же срок там и в переулке Крылова запрещено парковаться.
ЗСД
В субботу, 25 мая, состоится шестой ежегодный международный «ЗСД Фонтанка Фест». Рекордные 15 тысяч велосипедистов будут покорять Западный скоростной диаметр. С полуночи 24 мая до 23:59 мая в связи с фестивалем сужена проезжая часть Богатырского проспекта у дома 42, а с 16:00 до 23:59 25 мая будет перекрыт проезд по набережной Екатерингофки в районе Шотландской улицы, сообщает городской комитет по транспорту.
Ограничения введут и на самом ЗСД:
- с 16:00 25 мая до окончания мероприятия, которое планируется в 1:00 26 мая, закроют участок ЗСД от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки в южном направлении (при движении от трассы «Скандинавия» с ЗСД можно будет съехать на КАД (Север), Шуваловский и Богатырский проспекты);
- с 16:00 25 мая до окончания мероприятия закроют заезды на ЗСД с Богатырского проспекта, с набережной Макарова и проспекта Крузенштерна в южном направлении;
- с 18:00 25 мая до 0:00 26 мая зароют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга на север (ближайший съезд — на набережную Макарова).
Песочный
В поселке Песочный 25 мая состоятся соревнования по велоспорту. В связи с этим с 12:00 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта:
- на улице Новостроек от Краснофлотской улицы до дома 69;
- на Краснофлотской улице от Центральной улицы до улицы Новостроек;
- на Центральной улице от Краснофлотской улицы до дома 77;
- в проезде без названия от Центральной до Садовой улицы;
- в переулке без названия №1 от Садовой улицы до улицы Новостроек.
А с 0:00 до 15:00 на этих же участках будет действовать запрет на остановку транспорта.
Крестовский остров
В воскресенье, 26 мая, пройдет благотворительный городской забег «Бегом с дневником». С 6:00 до 16:00 для его проведения перекроют движение транспорта на Теннисной и Велосипедной аллеях.