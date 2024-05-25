О спорт, ты — перекрытые дороги. Где в Петербурге будет не проехать в выходные

В субботу, 25 мая, состоится шестой ежегодный международный «ЗСД Фонтанка Фест». Рекордные 15 тысяч велосипедистов будут покорять Западный скоростной диаметр. С полуночи 24 мая до 23:59 мая в связи с фестивалем сужена проезжая часть Богатырского проспекта у дома 42, а с 16:00 до 23:59 25 мая будет перекрыт проезд по набережной Екатерингофки в районе Шотландской улицы, сообщает городской комитет по транспорту.

Ограничения введут и на самом ЗСД: