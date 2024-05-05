Джоан Роулинг объявила о намерении выпустить еще шесть книг

Британская писательница Джоан Роулинг, ставшая знаменитой благодаря серии книг о Гарри Поттере, заявила о намерении написать еще шесть книг. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщила газета The Times.
«У меня в голове еще шесть книг», — призналась Роулинг. По ее словам, одна из них уже в работе — это восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке. Писательница уточнила, что в серии о детективе будут «еще две книги», а до создания других «мне очень хочется добраться».
Роулинг также отметила, что завершение серии романов о Гарри Поттере было тяжелой утратой, потому что она могла углубиться в работу над этой историей, сбежав от реальности. Однако писательница всё же довольна, что «всё закончилось».
Идеи для новых произведений, как она сказала, чаще приходят к ней неожиданно — «во время приготовления подливки или еще чего-то в этом роде». Замысел она сразу записывает в блокнот, после чего принимает решение о его реализации.
Ранее «Фонтанка» писала, что Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых авторов детской литературы в РФ.
После начала боевых действий на территории Украины в России прекратили продажу электронных версий книг о Гарри Поттере. Сервисы «ЛитРес» и MyBook заявили, что это произошло по решению правообладателя, о причинах такого решения они не сообщили.