Новая книга Роулинг о детективе Корморане Страйке пока не выйдет в России

Российским поклонникам детективов Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) пока что не удастся прочитать шестую часть серии в переводе на русский язык. Проект поставлен на паузу.
В августе 2022 года состоялся международный релиз новой книги о Страйке. Она называется «Чернильно-черное сердце» («The Ink Black Heart») и привлекла внимание журналистов тем, что в центре повествования оказывается женщина, преследуемая из-за обвинений в трансфобии. В этом увидели отсылку к событиям из жизни самой Роулинг, которая получала угрозы за свои высказывания в адрес меньшинств. Однако писательница утверждает, что историю «Чернильно-черного сердца» она придумала задолго до развернувшейся в ее адрес интернет-травли.
«Выход новых проектов этой серии пока поставлен на паузу», — сообщили «Фонтанке» 10 октября в издательской группе «Азбука-Аттикус», которая занималась переводом серии книг о Корморане Страйке с 2014 года.
Первая книга о сыщике и ветеране войны в Афганистане вышла в 2013 году. Псевдоним писательницы был раскрыт спустя три месяца после релиза. В 2017 году состоялась премьера сериала о Страйке, детектива играет актер Том Берк.
После начала боевых действий на территории Украины в России прекратили продажу электронных версий книг о Гарри Поттере. Сервисы «ЛитРес» и «MyBook» заявили, что это произошло по решению правообладателя, о причинах такого решения они не сообщили. Согласно данным открытых источников, писательница критикует внешнюю политику РФ.