Новая книга Роулинг о детективе Корморане Страйке пока не выйдет в России

Российским поклонникам детективов Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) пока что не удастся прочитать шестую часть серии в переводе на русский язык. Проект поставлен на паузу.



В августе 2022 года состоялся международный релиз новой книги о Страйке. Она называется «Чернильно-черное сердце» («The Ink Black Heart») и привлекла внимание журналистов тем, что в центре повествования оказывается женщина, преследуемая из-за обвинений в трансфобии. В этом увидели отсылку к событиям из жизни самой Роулинг, которая получала угрозы за свои высказывания в адрес меньшинств. Однако писательница утверждает, что историю «Чернильно-черного сердца» она придумала задолго до развернувшейся в ее адрес интернет-травли.

