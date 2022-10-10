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    Книги

    Новая книга Роулинг о детективе Корморане Страйке пока не выйдет в России

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    Российским поклонникам детективов Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) пока что не удастся прочитать шестую часть серии в переводе на русский язык. Проект поставлен на паузу.

    В августе 2022 года состоялся международный релиз новой книги о Страйке. Она называется «Чернильно-черное сердце» («The Ink Black Heart») и привлекла внимание журналистов тем, что в центре повествования оказывается женщина, преследуемая из-за обвинений в трансфобии. В этом увидели отсылку к событиям из жизни самой Роулинг, которая получала угрозы за свои высказывания в адрес меньшинств. Однако писательница утверждает, что историю «Чернильно-черного сердца» она придумала задолго до развернувшейся в ее адрес интернет-травли.

    «Выход новых проектов этой серии пока поставлен на паузу», — сообщили «Фонтанке» 10 октября в издательской группе «Азбука-Аттикус», которая занималась переводом серии книг о Корморане Страйке с 2014 года.

    Первая книга о сыщике и ветеране войны в Афганистане вышла в 2013 году. Псевдоним писательницы был раскрыт спустя три месяца после релиза. В 2017 году состоялась премьера сериала о Страйке, детектива играет актер Том Берк.

    После начала боевых действий на территории Украины в России прекратили продажу электронных версий книг о Гарри Поттере. Сервисы «ЛитРес» и «MyBook» заявили, что это произошло по решению правообладателя, о причинах такого решения они не сообщили. Согласно данным открытых источников, писательница критикует внешнюю политику РФ.

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