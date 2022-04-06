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    Электронного «Гарри Поттера» снимают с продажи по требованию правообладателя

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    Два сервиса продажи электронных книг — ЛитРес и MyBook — 6 апреля объявили о том, что прекращают продажу книг Джоан Роулинг после 8 апреля.

    «К сожалению, 8 апреля серия о мальчике, который выжил, снимается с продажи, - говорится на странице «ЛитРес» во «Вконтакте», - Успейте купить книги и они останутся в вашей библиотеке».

    «К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя», - комментируют в MyBook.

    В отношении прекращения действия прав на книги на бумажных носителях пока информации не поступало.

    Ранее ряд писателей, включая лидера продаж по России — Стивена Кинга — объявили о том, что приостановят сотрудничества с российскими издательствами.

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    Комментарии (2)

    Гриб
    И что? Вообще по барабану пока есть флибуста
    Профессор Тарантога
    Ещё бы Вован-де-Морта своего убрали.....
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