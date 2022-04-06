Электронного «Гарри Поттера» снимают с продажи по требованию правообладателя

Два сервиса продажи электронных книг — ЛитРес и MyBook — 6 апреля объявили о том, что прекращают продажу книг Джоан Роулинг после 8 апреля.



«К сожалению, 8 апреля серия о мальчике, который выжил, снимается с продажи, - говорится на странице «ЛитРес» во «Вконтакте», - Успейте купить книги и они останутся в вашей библиотеке».



«К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя», - комментируют в MyBook.



В отношении прекращения действия прав на книги на бумажных носителях пока информации не поступало.

