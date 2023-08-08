Никакой магии, дети читают Чуковского. В рейтинге самых издаваемых авторов в России больше нет Джоан Роулинг

Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, покинула список самых издаваемых авторов детской литературы в РФ. Российская книжная палата (РКП) подвела итоги первого полугодия 2023 года: Федор Достоевский сместил Стивена Кинга, а лидером среди детей стал Корней Чуковский, сообщает «Коммерсантъ» 8 августа.

За первое полугодие в России выпустили 61 издание книг Чуковского общим тиражом в 636 тысяч экземпляров. На втором месте Александр Пушкин — 59 изданий с общим тиражом в 351 тысячу экземпляров, на третьем — автор обучающей литературы Елена Ульева. Тираж ее книг составил 239,5 тысяч штук.

Единственный зарубежный писатель в первой пятерке — британка Холли Вебб, автор книг «Полуночный панда» и «Мышонок трюфель». С уклоном на отечественную литературу получился и общий рейтинг самых издаваемых в стране авторов. Предыдущий лидер Стивен Кинг опустился на шестую строчку: тираж его книг упал до 240,9 тысячи с 1 млн экземпляров за аналогичный период прошлого года. Его место занял Федор Достоевский. В России за последние полгода выпустили 71 издание его книг общим тиражом 463 тысячи экземпляров.

В первую тройку авторов также вошли Агата Кристи с 53 выпущенными изданиями книг, общий тираж которых составил 411 тыс. экземпляров, и российская писательница Анна Джейн с тиражом в 294 тысячи. В прошлом году ее не было в рейтинге. Дебютировал в списке самых издаваемых и польский автор Анджей Сапковский, известный по саге «Ведьмак». Он в рейтинге на 18-м месте с тиражом в 132 тысячи экземпляров — это больше, чем у Артура Конан Дойла (130 тысяч).

Однако дело не в смене вкусов и литературном импортозамещении, а в аспекте техническом. Ранее РКП сообщала о том, что снизилось число лицензий зарубежных авторов, а количество наименований выпускаемых книг упало на 13%. Кроме того, подорожали расходные материалы, из-за чего тиражи в первом квартале 2023 года снизились.