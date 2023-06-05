    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, зап

    762мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.88eur87.1

    Книги

    Книжная палата: самым издаваемым автором в России стал митрополит Тихон (Шевкунов)

    10 комментариев

    Подорожание расходных материалов и снижение числа лицензий зарубежных авторов, по мнению специалистов, привели к тому, что тиражи издаваемых в России книг и брошюр снизились в первом квартале 2023 года на 23 процента. Также на 13 процентов снизилось количество наименований. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской книжной палаты, которые та представила на отраслевой встрече «Книжная отрасль в России: время консолидации».

    По информации РКП, самым издаваемым автором в первом квартале года стал митрополит Тихон (Шевкунов), чью книгу выпускает ИД «Вольный странник» (50 тыс. экземпляров). Вторую строчку заняли «Бронепароходы» Алексея Иванова «РИПОЛ классик». Также в пятерке — три книги АСТ, тираж каждой — 40 тысяч экземпляров: «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт.

    Напомним, ранее крупнейшие отечественные издательства сообщили, что продажи прав российских авторов на издания за рубежом у них падают или практически прекращены. В то же время у холдинга «Эксмо-АСТ» выросли продажи бумажных книг на русском языке в США, но это направление составляет только 8 процентов экспорта этой издательской группы. Причем самая популярная книга в этом списке — букварь.

    По теме

    КнигиИздательство
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    Гость05 Июн 2023 в 15:06
    «Триумфальная арка» – книга на все времена! 🤗
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:06
    Издавать Шевкунова, конечно, можно.
    Только кто его читать-то будет?
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:02
    До 1933 года книга продавалась довольно вяло. В 1930 году распродано 54 000 экз., в 1932 году — 90 351 экз., с января по 17 ноября 1933 года – 854 127 экз. В течение 1933 года было продано около 1 080 000 экз.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close