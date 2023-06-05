Книжная палата: самым издаваемым автором в России стал митрополит Тихон (Шевкунов)

Подорожание расходных материалов и снижение числа лицензий зарубежных авторов, по мнению специалистов, привели к тому, что тиражи издаваемых в России книг и брошюр снизились в первом квартале 2023 года на 23 процента. Также на 13 процентов снизилось количество наименований. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской книжной палаты, которые та представила на отраслевой встрече «Книжная отрасль в России: время консолидации».



По информации РКП, самым издаваемым автором в первом квартале года стал митрополит Тихон (Шевкунов), чью книгу выпускает ИД «Вольный странник» (50 тыс. экземпляров). Вторую строчку заняли «Бронепароходы» Алексея Иванова «РИПОЛ классик». Также в пятерке — три книги АСТ, тираж каждой — 40 тысяч экземпляров: «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт.

