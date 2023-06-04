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    Крупнейшее издательство России заявило, что продажи его книг в США растут

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    9 комментариев

    Продажи бумажных книг на русском языке в США в 2022 году выросли более чем в два раза — на 124% по сравнению с 2021 годом, сообщает 4 июня РБК со ссылкой на представителя «Эксмо-АСТ». Это крупнейший в стране издательский холдинг, в который входят «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер». На их долю, по данным счетной палаты, приходится четверть всех выпускаемых в стране книг.

    Если же говорить о продажах выпущенных в России книг за границу в целом, там рост относительно прошлого года составляет 27%. Почти каждая вторая книга, продающаяся за рубеж, уходит в Белоруссию, чуть более четверти — в страны Евросоюза. В США уходит 8% книг этой издательской группы.

    Самыми продаваемыми на американском рынке в прошлом году стали (у «Эксмо-АСТ») «Букварь» Надежды Жуковой, non-fiction «К себе нежно» Ольги Примаченко и фэнтези «Мара и Морок» Лии Арден.

    При этом в издательстве признают, что продажи прав российских авторов на издания за рубежом падают.

    В другом крупном издательстве — «Рипол-классик» — сообщили о сохранении спроса на классику и полном отсутствии сделок по продаже новинок. Об «обнулении» продаж прав за рубеж сообщили и в «Росмэн».

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    Комментарии 9

    Гость04 Июн 2023 в 16:24
    Больше русских уехавших из России, больше книг на русском продаваемых за границей. Все логично.
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 16:17
    Враньë! Неужели антинародная клика американских правителей могла разрешить продажу книг из РФ, несущих правду о наших скрепах!
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 15:42
    интересно и количество, если от одной до двух, будет 100%
    +1−0
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