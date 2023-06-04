Крупнейшее издательство России заявило, что продажи его книг в США растут

Продажи бумажных книг на русском языке в США в 2022 году выросли более чем в два раза — на 124% по сравнению с 2021 годом, сообщает 4 июня РБК со ссылкой на представителя «Эксмо-АСТ». Это крупнейший в стране издательский холдинг, в который входят «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер». На их долю, по данным счетной палаты, приходится четверть всех выпускаемых в стране книг.



Если же говорить о продажах выпущенных в России книг за границу в целом, там рост относительно прошлого года составляет 27%. Почти каждая вторая книга, продающаяся за рубеж, уходит в Белоруссию, чуть более четверти — в страны Евросоюза. В США уходит 8% книг этой издательской группы.

