Le Repubblica: НАТО установила красные линии для вмешательства в конфликт на Украине

Североатлантический альянс установил как минимум две красные линии, их пересечение может вовлечь страны НАТО в конфликт на Украине. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает итальянская газета La Repubblica, передает ТАСС.

Издание подчеркивает, что пока представители НАТО лишь проводят оценку возможных планов действий как крайней меры «на случай вовлечения третьих сторон» в конфликт.



Первой красной линией газета называет «прямое или косвенное вмешательство третьей страны» в происходящее на Украине. Также уточняется, что НАТО не исключает возможное прямое участие Белоруссии в конфликте. В альянсе считают, что из-за «протяженной и уязвимой» границы ВС РФ способны совершить прорыв на северо-запад и создать коридор между Киевом и Белоруссией.

