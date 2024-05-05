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    Колонна боевой техники и марш военных. Как прошла генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой площади

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    На Дворцовой площади в Петербурге состоялась генеральная репетиция парада в честь Дня Победы. Колонна военной техники проехала по центральным улицам города в это воскресенье, 5 мая.

    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    Во время репетиций военнослужащие отработали строевые приёмы с оружием, перестроения в составе подразделения и совершение торжественного марша. Можно заметить, что в колоннах едет бронетанковая и плавающая техника.

    В связи с проведением парада для проезда перекрывали ряд улиц — в настоящее время все ограничения сняты.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Подробнее со всеми ограничениями, которые действуют в городе в эти выходные, можете ознакомиться здесь. А все перекрытия ко Дню Победы мы собрали в этом материале.

    Сам парад Победы 9 мая начнется в 10:00. В нём примут участие 4,5 тысячи человек, из них 3 тысячи — от Министерства обороны, остальные — от других ведомств. В параде задействуют 78 единиц военной техники, в том числе семь исторических образцов, сочетание примерно как год назад. Зрителей ожидают военный парад, показ ретроавтомобилей, концерты и многое другое.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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