Колонна боевой техники и марш военных. Как прошла генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой площади

На Дворцовой площади в Петербурге состоялась генеральная репетиция парада в честь Дня Победы. Колонна военной техники проехала по центральным улицам города в это воскресенье, 5 мая.

Во время репетиций военнослужащие отработали строевые приёмы с оружием, перестроения в составе подразделения и совершение торжественного марша. Можно заметить, что в колоннах едет бронетанковая и плавающая техника.



В связи с проведением парада для проезда перекрывали ряд улиц — в настоящее время все ограничения сняты.