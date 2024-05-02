Путин наградил троих подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Троих подростков наградили медалью «За спасение погибавших». Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина от 2 мая.
Награждены два школьника — Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа Никита Иванов «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».
Ранее Халилова и Иванова также награждали в Госдуме в числе других подростков, помогавших спасать людей во время теракта в «Крокус сити холле». Подробности о героическом поступке 14-летнего Артема Донскова рассказала его мать.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В концертный зал ворвались вооруженные мужчины и начали стрелять по людям, а затем устроили пожар. По последним данным, погибли больше 140 человек, пострадали более пятисот.